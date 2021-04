UFC 261 | Kamaru Usman vs Jorge Masvidal 2: VER EN VIVO en USA, Cartelera, TV, horarios y pronósticos en Estados Unidos

UFC 261 EN VIVO y EN DIRECTO para los Estados Unidos. Kamaru Usman vs Jorge Masvidal protagonizarán la pelea estelar en peso welter como parte de una jornada cargada de combates de alto impacto a disputarse el sábado 24 de abril en el octágono del VyStar Veterans Memorial Arena a las 20:00 hs (ET). Por ello, te mostramos todo lo que tienes que saber acerca de la transmisión televisiva por medio de ESPN+, horarios y pronósticos en USA.

Con un invicto de 13 combates, Kamaru Usman buscará hacer de las suyas, nuevamente, ante Jorge Masvidal, después de derrotarlo hace un año en la UFC 251. Y para ello, hará gala de sus golpes letales que le acreditan un historial de 18 victorias, cero empates y tan solo una cáida sobre el octágono.

Por otro lado, el cubano afirmó que no tiene miedo al poderío del nigeriano con respecto a sus golpes letales de nocaut. Confiado de haber aprendido muchas cosas en la primera pelea y enfocado en poder hacer bien las cosas en esta segunda oportunidad, Masvidal se presentará a su combate número 50 para lucir su récord de 35 victorias ante 14 caídas.

Sin embargo, esa no será toda la acción que se podrá apreciar desde la Florida, pues la cartelera principal también estará adornada del combate entre Zhang Weili vs Rose Namajunas, Valentina Shevchenko vs Jessica Andrade, Uriah Hall vs Chris Weidman y Anthony Smith vs Jim Crute, junto a otras peleas emocionantes.

UFC 261 | Usman vs Masvidal 2: Cuándo y a qué hora ver en USA

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal en la UFC 251 (Foto: Getty)

La segunda pelea entre Kamaru Usman vs Jorge Masvidal se efectuará sobre en el octágono del VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville, Florida, a las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos como parte de la cartelera UFC 261.

Lugar: VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville, Florida

Día: 24 de abril

Hora en Estados Unidos: 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT)

Hora en Cuba: 20:00 hs (La Habana)

UFC 261 | Usman vs Masvidal 2: Cartelera completa

El foco de los amantes de la UFC está enfocado en la segunda pelea que protagonizarán Kamaru Usman vs Jorge Masvidal. Sin embargo, la jornada tendrá grandes peleas que no tienen desperdicio alguno, como por ejemplo: Zhang Weili vs Rose Namajunas, Valentina Shevchenko vs Jessica Andrade, Uriah Hall vs Chris Weidman y Anthony Smith vs Jim Crute.

Cartelera Estelar: 22:00 hs (ET)

Peso welter: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal Peso paja femenino: Zhang Weili vs. Rosa Namajunas Peso mosca femenino: Valentina Shevchenko vs. Jéssica Andrade Peso medio: Uriah Hall vs. Chris Weidman Peso semipesado: Anthony Smith vs. Jimmy Crute Cartelera Preliminar: 20:00 hs (ET) Peso welter: Alex Oliveira vs. Randy Brown Peso welter: Beca Dwight vs. Stefan Sekulić Peso medio: Karl Roberson vs. Brendan Allen Peso pluma: Patrick Sabatini vs. Tristan Connelly Cartelera UFC Fight Pass: 17:45 (ET) Peso gallo: Danaa Batgerel vs. Kevin Natividad Pero ligero: Kazula Vargas vs. Rong Zhu Peso mosca: Qileng Aor ivs. Jeffrey Molina Peso paja femenino: Na Liang vs. Ariane Carnelossi

UFC 261 | Usman vs Masvidal 2: Dónde VER EN VIVO y en DIRECTO en Estados Unidos (USA)

Kamaru Usman venció a Jorge Masvidal en la UFC 251 (Foto: Getty)

La pelea estelar de la UFC 261 entre Usman vs. Masvidal 2 será televisada EN VIVO y EN DIRECTO para los Estados Unidos a través de ESPN+, así que atento a este canal para no perderte ni un instante de la tan ansiada y esperada revancha entre el nigeriano y el cubano.

Estados Unidos: ESPN+

UFC 261 | Usman vs Masvidal 2: Pronósticos en USA

La esperada revancha de la UFC 261 entre Usman vs. Masvidal promete acción por doquier. Sin embargo, el favorito para el combate es el nigeriano, dado que previamente logró derrotar al cubano y fungirá dentro del octágono en su posición de retado. Ahora, según Fanduel, Usman tiene todo para volver a triunfar, dado que aparece con cuotas de -400, mientras que Masvidal figura con cuotas de +300.

Lee También