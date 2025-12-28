Independiente del Valle no se confía de la plantilla que tiene y ya está buscando nuevos refuerzos para el 2026. Este domingo se conocieron dos nombres de jugadores que ya tienen la oferta de los campeones de LigaPro.

John Jairo Espinoza dejaría el FC Lugano de Suiza para regresar a Ecuador y jugar con Independiente del Valle, el segundo futbolista con oferta de IDV es Matías Perelló según Matías Aulestia.

El volante argentino fue parte importante del Central Córdoba que hizo una digna Copa Libertadores 2025, los ecuatorianos compiten con la oferta del Coritiba de Brasil.

Mientras tanto se conoce que Independiente del Valle buscará un defensa central, un lateral y un enganche. Por ahora, el único refuerzo confirmado es el delantero Djorkaeff Reasco.

Así mismo, los planes de Independiente del Valle podrían cambiar dependiendo de las salidas. Patrick Mercado, Claudio Spinelli son dos de los titulares que podrían salir por ofertas del exterior.

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario.

Publicidad

Publicidad

ver también La sorpresiva decisión que habría tomado Junior Sornoza para el 2026

John Espínoza – Selección Ecuador.

En resumen