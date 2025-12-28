En México ganaba 70 mil dólares al mes y lo que cobraría Michael Arroyo en Emelec

En una de las sorpresas del mes, se conoce que el volante ecuatoriano Michael Arroyo se ofreció a Emelec para el primer semestre del 2026, con chances de ampliar a un año si su rendimiento lo amerita. Sus aspiraciones salariales están lejos de lo que cobraba en México.

Michael Arroyo cobraría menos de 10 mil dólares mensuales para tener la oportunidad de volver a la LigaPro Serie A. En México en su mejor época era de los mejores pagados de la Liga MX con un salario de 70 mil dólares mensuales.

Claro que el salario que percibiría en Emelec sigue siendo mayor de lo que cobra actualmente en la Segunda Categoría militando para el Naranja Mecánica en el Ascenso de Guayas. Arroyo lleva casi cuatro temporadas en las categorías inferiores del país.

Emelec está buscando un volante creativo y Michael Arroyo se metió entre las opciones al ofrecerse al club dónde estuvo en la temporada 2006, antes de ir al Deportivo Quito.

Lo único que resta ver es el ritmo de competencia con el que llega Arroyo tras haber dejado la primera división en el 2020 cuando salió de un semestre inactivo en Barcelona SC.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Michael Arroyo – Ecuador

