En medio de las críticas y posibles rumores de cambio de club, Kendry Páez una vez más vuelve a ser noticia por lo que hace fuera de la cancha. El volante ecuatoriano aprovechó sus vacaciones para ir a exótico lugar.

El jugador compartió fotos de sus vacaciones en Emiratos Árabes Unidos en sus redes y los hinchas comentaron que debería estar usando su tiempo para seguir adaptándose al Racing de Francia.

Hace pocos días trascendió según Ligue 1 que el Chelsea está preocupado por “la falta de adaptación de Páez a Europa además de su estilo de vida cuestionable”, por lo que cambiaría de club.

En Ecuador también hicieron la comparativa de que jugadores como Moisés Caicedo y William Pacho usan su tiempo de vacaciones para visitar a la familia en el país.

Collage Kendry Páez vacaciones Foto: Mr. Offsider

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Aunque tuvo un gran comienzo, Kendry se fue apagando. El ecuatoriano apenas jugó en toda la temporada 19 partidos, en los que sumó solo 707′ minutos. Marcó 1 gol y no dio ninguna asistencia. El tricolor luce desconectado en las canchas en sus últimos encuentros.

Publicidad

Publicidad

ver también En México ganaba 70 mil dólares al mes y lo que cobraría Michael Arroyo en Emelec

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez aún tiene un contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2033. Al ecuatoriano lo compraron como una de las grandes “joyas” del fútbol sudamericano y mundial, y por eso le armaron un contrato tan largo. El ecuatoriano apenas cumplió 18 años.

En resumen