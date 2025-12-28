Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

A Kendry Páez lo piensan cambiar por indisciplina y el insólito lugar donde apareció ahora

El volante ecuatoriano Kendry Páez apareció en insólito lugar en sus vacaciones mientras lo critican por su "estilo de vida cuestionable".

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El insólito lugar dónde apareció Kendry Páez en medio de las críticas extradeoportivas Foto: Getty
El insólito lugar dónde apareció Kendry Páez en medio de las críticas extradeoportivas Foto: Getty

En medio de las críticas y posibles rumores de cambio de club, Kendry Páez una vez más vuelve a ser noticia por lo que hace fuera de la cancha. El volante ecuatoriano aprovechó sus vacaciones para ir a exótico lugar.

El jugador compartió fotos de sus vacaciones en Emiratos Árabes Unidos en sus redes y los hinchas comentaron que debería estar usando su tiempo para seguir adaptándose al Racing de Francia.

Hace pocos días trascendió según Ligue 1 que el Chelsea está preocupado por “la falta de adaptación de Páez a Europa además de su estilo de vida cuestionable”, por lo que cambiaría de club.

En Ecuador también hicieron la comparativa de que jugadores como Moisés Caicedo y William Pacho usan su tiempo de vacaciones para visitar a la familia en el país.

Collage Kendry Páez vacaciones Foto: Mr. Offsider

Collage Kendry Páez vacaciones Foto: Mr. Offsider

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Aunque tuvo un gran comienzo, Kendry se fue apagando. El ecuatoriano apenas jugó en toda la temporada 19 partidos, en los que sumó solo 707′ minutos. Marcó 1 gol y no dio ninguna asistencia. El tricolor luce desconectado en las canchas en sus últimos encuentros.

Publicidad
En México ganaba 70 mil dólares al mes y lo que cobraría Michael Arroyo en Emelec

ver también

En México ganaba 70 mil dólares al mes y lo que cobraría Michael Arroyo en Emelec

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez aún tiene un contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2033. Al ecuatoriano lo compraron como una de las grandes “joyas” del fútbol sudamericano y mundial, y por eso le armaron un contrato tan largo. El ecuatoriano apenas cumplió 18 años.

En resumen

  • Kendry Páez viajó a Emiratos Árabes Unidos para pasar sus vacaciones.
  • El club Chelsea expresó preocupación por la falta de adaptación de Páez a Europa.
  • Según Ligue 1, el volante ecuatoriano podría cambiar de club próximamente.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Independiente del Valle va por dos refuerzos internacionales para el 2026
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle va por dos refuerzos internacionales para el 2026

En México ganaba 70 mil dólares al mes y lo que cobraría Michael Arroyo en Emelec
Fútbol de Ecuador

En México ganaba 70 mil dólares al mes y lo que cobraría Michael Arroyo en Emelec

Manchester United pondría 7 millones de dólares por figura de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Manchester United pondría 7 millones de dólares por figura de LigaPro

La sorpresiva decisión que habría tomado Junior Sornoza para el 2026
Fútbol de Ecuador

La sorpresiva decisión que habría tomado Junior Sornoza para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo