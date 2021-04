Junior vs Independiente Santa Fe: VER EN VIVO en USA, TV, horarios y pronósticos por la Fase de Grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021

Junior vs Independiente Santa Fe EN VIVO se enfrentarán el 22 de abril en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 22:00 hs (ET), 21:00 hs (CT), 20:00 hs (MT) y 19:00 hs (PT) en los Estados Unidos como parte del primer partido del bombo D en la Fase de Grupos de la Copa Conmebol Libertadores, con transmisión televisiva para USA de beIN Sports en español, beIN Sports Connect y beIN Sports, así que atento a la siguiente nota, pues te traemos todo lo que tienes que saber sobre la transmisión, previa, pronósticos y predicciones del compromiso.

Ambos equipos colombianos saldrán al campo a darlo todo por conseguir los tres puntos, aprovechando que se conocen muy bien dado que se ven muy seguido en la liga de su país. Sin embargo, Independiente Santa Fe está un paso por delante para adjudicarse la victoria, pero Junior no se la pondrá nada fácil.

Ahora, los antecedentes en Barranquilla entre las dos oncenas muestran que de los últimos 10 choques, Junior ha dominado en casa con seis victorias por tan solo dos de su rival, dejando los otros dos compromisos en empate. Aunque, estadísticamente, a Santa Fe se le da bien jugar fuera de El Campín ganando cuatro de nueve compromisos.

Junior vs Independiente Santa Fe: Cuándo y a qué hora ver en USA

Junior de Barranquilla (Foto: @JuniorClubSA)

Junior vs Independiente Santa Fe jugarán en el estadio favorito de la Selección Colombia: El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, cuando salgan al césped a las 22:00 hs (ET), 21:00 hs (CT), 20:00 hs (MT) y 19:00 hs (PT) en los Estados Unidos, pero no por liga local sino pon Conmebol Libertadores.

Lugar: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia

Día: 22 de abril

Hora en Estados Unidos: 22:00 hs (ET), 21:00 hs (CT), 20:00 hs (MT) y 19:00 hs (PT)

Hora Colombia: 21:00 hs (Barranquilla)

Hora México: 21:10 hs (CDMX)

Junior vs Independiente Santa Fe: Dónde VER EN VIVO y en DIRECTO en Estados Unidos (USA)

Independiente Santa Fe (Foto: @SantaFe)

Junior vs Independiente Santa Fe será televisado para los Estados Unidos (USA) por beIN Sports en español, beIN Sports Connect y beIN Sports, mientras que para Colombia será por medio de ESPN 2 Colombia, ESPN Sur, Win Sport+ y ESPN Play Sur.

Estados Unidos: beIN Sports en español, beIN Sports Connect y beIN Sports

Colombia: ESPN 2 Colombia, ESPN Sur, Win Sport+ y ESPN Play Sur

Junior vs Independiente Santa Fe: Pronósticos en USA

Para el partido de Conmebol Libertadores entre Junior vs Independiente Santa Fe, el favorito es el conjunto de Barranquilla, según Caliente, pues refleja cuotas de +110, mientras que Independiente de Santa Fe hace lo propio con cuotas de +265, dejando el empate entre ambos con +225.

