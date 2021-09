La diferencia de jerarquías marcó la diferencia para Bélgica. Con varias ausencias importantes, venció 1-0 a Bielorrusia en Rusia con gol de Dennis Praet en el primer tiempo. Así, el conjunto dirigido por Roberto Martínez se escapa en la primera posición del Grupo E y queda a un paso de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La selección belga no tiene rival en el grupo y, aún cuando no tiene a Romelu Lukaku, ni a Kevin de Bruyne ni Thibaut Courtois, hace la diferencia en base a la jerarquía y a las variantes que tiene esta importante camada. Así, no sufrió al vencer a Bielorrusia, aunque sí debió marcar aún más la diferencia entre un seleccionado a otro.

Es que en el trámite del partido, los Diablos Rojos fueron superiores ante un tímido equipo bielorruso, que le hizo frente durante los primeros minutos de partido. Pero, conforme fueron avanzando los minutos, Bélgica logró acomodarse en cancha, le causó peligro, sobre todo por el sector derecho, y le marcó el único tanto del partido.

Al minuto 33, una jugada en la que participaron Trossard y Saelemaekers, la pelota le quedó a Dennis Praet, quien no dudó en rematar dentro del área y, así, logró vencer al guardameta Chernik. Con el 1-0, los belgas fueron encaminando el triunfo con tenencia del balón y con algunas aproximaciones, que bien pudieron aumentar la diferencia.

En la segunda parte, el partido decayó en nivel, a pesar de algunos cambios que metió Martínez para tratar de liquidar la historia. Eden Hazard tuvo 30 minutos para sumar tiempo de juego, importante para lo que es su futuro en Real Madrid, y pudo haber anotado de tiro libre de no ser por una brillante atajada de Chernik en la jugada de mayor peligro en la segunda parte.

Bélgica lo ganó por la mínima y está casi en Qatar 2022, sobre todo tras el empate de los galeses ante Estonia (0-0). Con 16 puntos, le sacó nueve unidades de ventaja a sus escoltas República Checa y Gales, que todavía tienen partidos por jugar para acercarse. Aún sin sus figuras, los de Roberto Martínez acarician su clasificación al Mundial.