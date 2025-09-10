Haaland anota 5 goles, pero no logra quebrar el récord goleador en Eliminatorias: ¿quién lo ostenta?

Noruega se acerca a su primer Mundial en casi 28 años. La victoria por 11-1 ante Moldavia sentencia por poco que Italia vaya al repechaje. Pero también marcas de peso y que apuntan directamente contra Erling Haaland. Sus cinco gritos sagrados, aunque cueste creerlo, no son el mayor número de tantos de un jugador en un solo partido de las Eliminatorias a la Copa del Mundo. El récord es prácticamente imposible de alcanzar.

Nos tenemos que devolver al 11 de abril del 2001. Previa del Mundial de Corea y apón, donde Australia todavía jugaba las Eliminatorias de Oceanía y donde sus rivales apenas contaban con futbolistas que vivieran de este deporte. En aquella jornada, Archie Thompson, con 13 goles contra American Samoa (31-0), certificó una marca que hasta la fecha no tiene iguales. Haaland, a pesar de la historia, se queda atrás.

Pero ojo, por que no es si quiera el primer en marcar 5 tantos con la selección de Noruega en una partido de Eliminatorias de la UEFA. Odd Wang Sørensen, en 1948, ya lo había hecho para un combinado que en este momento apenas necesita de un triunfo más en una zona con Italia, Israel, Estonia y Moldavia para certificar su presencia en el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La Azzurra, repetimos, apunta al repechaje.

“Es un sueño jugar con él. Sé que calcula las carreras a la perfección. Luego solo es cuestión de golpear, y luego, cuando lo consigue, casi siempre llega a la meta”, elogiaban anoche por Noruega a Haaland compañeros como Martin Odegaard. Los nórdicos, con pleno de victorias en 5 jornadas y un total de 24 goles a favor, disfruta de los zarpazos de un Erling que salvo sorpresa mayor, todavía tiene trabajo por delante pensando en superar los 13 tantos en una sola jornada a Archie Thompson.

¿Qué otros jugadores han marcado tantos goles en un solo partido de Eliminatorias? Carlos Ruiz le marcó 5 a San Vicente y Granadinas con Guatemala. Godfrey Chitalu le metió 5 a Sudán con su natal Zambia. David Zdrilic, compañero del nombrado Archie Thompson, anotó en aquel 31-0 sobre American Samoa un total de 8 gritos sagrados. Son los que más hasta la fecha. ¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Nunca han pasado de 3 y 4 goles respectivamente en un camino a las Copas del Mundo.

Erling Haaland, no olvidemos, si tiene por ejemplo el récord de goles en un Mundial sub-20 cuando hablamos de un solo partido. Lo hizo ante El Salvador en el 2019 y durante un triunfo por 12-1 donde los noruegos firmaron una de las grandes goleadas en la historia del certamen. Polonia y Lublin, las sedes de una jornada que anticipaba el rendimiento del 9 más letal de los últimos 3 años en la élite europea.

Haaland, una máquina de goles en Noruega

A sus 25 años nadie le supera en cuanto a goles con una selección se refiere e igualmente en el acierto de remates para conseguirlo. Haaland, tras lo vivido ante Moldavia, llega a los 48 goles oficiales con el combinado vikingo, pero es que apenas ha necesitado un total de 45 partidos para estampar esta marca. Meter a su nación en el Mundial del 2026 es el gran objetivo de una camada que junto a los Martín Odegaard, es entendida como una dorada en todos los sentidos.

