El récord que Cristiano Ronaldo puede romper y que dejará a Messi sin respuesta

Cristiano Ronaldo no se detiene en plena búsqueda de su gol número 1000 como profesional. El delantero portugués se alista para un nuevo encuentro de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. En caso de anotarle dos goles a Hungría o de sumar un doblete en lo que queda del proceso de clasificación superará una marca histórica a solo unos meses de su última edición del gran torneo de la FIFA por Norteamérica. Lionel Andrés Messi ya no puede alcanzarle con Argentina.

Y es que en caso de marcarle dos goles a Hungría Cristiano Ronaldo, se convertirá en el máximo anotador en la historia de las eliminatorias. En este momento el portugués suma un total de 38 tantos oficiales que solamente le separan por uno del guatemalteco Carlos Ruiz. Lionel Andrés Messi terminó su paso en este sentido por las eliminatorias con un total de 36 gritos sagrados para el combinado argentino. Recordemos que Lionel Scaloni confirmó que no hará parte de la convocatoria frente a la Selección de Ecuador por la última jornada que será disputada en Guayaquil.

“Su objetivo es ser lo mejor posible hoy, esa es la clave de su longevidad…Es un ganador, quiere ser el mejor cada día…Tiene hambre de ser el mejor…Lo que significa vestir la camiseta de la selección de Portugal es claramente el mensaje del capitán en el vestuario, ayuda mucho a los jugadores nuevos y a todo el grupo”, suponen las declaraciones puntuales de tanto Bernardo Silva como de Roberto Martínez en Portugal para explicar el impacto de Cristiano Ronaldo a sus más de 40 años. Toda la selección lusa trabaja para que el delantero no solamente pueda llegar a los 1000 goles oficiales, sino para que certifique otro récord que nadie hasta la fecha ha podido superar desde inicios de la década del 2000 al 2010.

Recordemos que el portugués viene de marcarle dos goles a Armenia como visitante que le ponen a solo un grito sagrado más del guatemalteco Carlos Ruiz. El delantero con diversos pasos por el fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica e igualmente diferentes clubes de México, certificó sus números hasta 2010, momento donde abandonó buena parte de los compromisos de Guatemala. En caso de anotarle un doblete a Hungría por la ciudad de Budapest, Cristiano Ronaldo seguirá reescribiendo la historia del fútbol mundial.

Carlos Ruiz, el único que todavía supera a Cristiano en goles por Eliminatoria: GETTY

Tampoco olvidemos que el ex delantero de clubes como Real Madrid o Manchester United ya tiene registros de todo tipo en cuanto a cantidad de goles se refiere. Hablamos del máximo anotador en la historia de Portugal, el fútbol desde que se tienen registros y de competencias de la talla de la Champions League o por supuesto la Eurocopa. A solamente unos meses de buscar el único título que le queda, CR7 va por otra marca y tiene todavía varios partidos por delante para conseguirlo.

El camino de Cristiano Ronaldo al Mundial

Los portugueses quedaron en una zona junto a selecciones de la talla de Armenia, Hungría e Irlanda. Por el mes de octubre tendrán que recibir a los vecinos de Inglaterra antes de tener la vuelta frente al combinado húngaro en tierras lusas. Para el mes de noviembre se completará una zona de grupos donde en caso de culminar primero ya tendrían garantizado su boleto a la que supondrá la sexta edición de la Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo.

Se hace clave en este análisis dejar en claro que Messi no volverá a jugar partidos de Eliminatorias. El argentino cerró su paso con la Albiceleste con un pleno de clasificaciones e igualmente como el máximo anotador en la historia de los procesos de Eliminatorias de Conmebol al máximo torneo de la FIFA. Se quedó a únicamente 3 gritos sagrados de Carlos Ruiz.

