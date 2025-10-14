El Mundial 2026 al borde de quedarse sin dos de las máximas figuras de la actualidad

La Selección de Suecia quedó muy complicada para clasificar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que este lunes perdió con Kosovo 1 a 0 en condición de local en el Estadio Ullevi de la ciudad de Gotemburgo y se hunde en la tabla de posiciones del Grupo B de las Eliminatorias de la UEFA.

A pesar de contar con futbolistas como el delantero del Arsenal Viktor Gyokeres y el atacante del Liverpool Alexander Isaak; además de otras figuras como el extremo derecho del Barcelona Rooney Bardghji, Daniel Svensson del Borussia Dortmund, Lucas Bergvall del Tottenham y Victor Lindelof del Aston Villa; el combinado sueco solo suma un punto y es prácticamente imposible que pueda acceder al Repechaje mediante los dos partidos que le quedan en su zona.

Para que el milagro ocurra, en noviembre debe ganarle a Suiza y a Eslovenia y que a su vez estos mismos combinados le ganen a Kosovo. Y no solo eso, para hacerse con el segundo lugar, tendría que quedar con una mejor diferencia de gol (principal criterio de desempate) que su rival directo en esta ecuación, que es justamente Kosovo (Suecia tiene -5 y Kosovo -1).

No obstante, hay una segunda carta, incluso más probable, a la que apela Suecia para jugar el Repechaje. Se trata de los cuatro cupos que la UEFA guarda para la repesca que se jugará en marzo, para los cuatro ganadores de grupos mejor clasificados en la Liga de las Naciones 2024/2025. Es decir, la entidad europea hizo una tabla con los ganadores de cada uno de los grupos de la competencia mencionada.

Las cuentas que hace Suecia para acceder al Repechaje para el Mundial 2026 vía Liga de las Naciones 24/25

Suecia es actualmente décima en esa lista, por lo que precisa que, por lo menos, seis de los seleccionados que tiene por encima accedan directamente al Mundial o al Repechaje por la instancia de grupos de las Eliminatorias, algo que podría ser factible, puesto que por encima en la lista descrita tiene a: Noruega, Inglaterra, Francia, España, Portugal, República Checa y Alemania.

De momento, estos equipos nacionales están ubicándose entre el primer y segundo puesto de sus grupos en el torneo clasificatorio de la UEFA. Y de confirmarse en las últimas dos jornadas que restan, Gales, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte accederían al Repechaje.

