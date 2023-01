Callens se iría a Europa pese a estar a un paso de Boca

La odisea de Boca dentro del período de transferencias tiene como resultado, hasta el momento, la llegada de un único refuerzo: Bruno Valdez, procedente del América de México. Conformes con el resto del plantel, las autoridades del Xeneize buscan cerrar uno o dos nombres más para encarar un exigente 2023.

La zona apuntada es la zaga, ya que la lesión ligamentaria de Marcos Rojo y la súbita partida de Carlos Zambrano por problemas disciplinarios dejaron un hueco en el fondo que está costando llenar. Entre juveniles y experimentados, además del recién llegado Valdez, Boca busca cerrar a Barreto (Independiente) y Merolla (Huracán).

Otro de los que sonó para llegar a La Ribera fue Alexander Callens. El reporte del domingo del portal Doble Amarilla había ubicado al peruano como nuevo refuerzo, con un anticipo sobre la revisión médica, pero no hubo más novedades al respecto y luego se supo uno de los motivos.

El reconocido periodista italiano Gianluca Di Marzio dio a conocer el fuerte interés del FC Girona por hacerse de los servicios del referente de la Bicolor y fue cuestión de horas para que las partes se pusieran de acuerdo, dice su portal. Con charlas avanzadas, el defensor estaría aterrizando este viernes en España para firmar su contrato. Una novela con giro repentino.

Barreto se acerca a Boca

Boca ya cerró a su primera incorporación hace escasos días para reforzar la zona defensiva con la llegada de Bruno Valdez como futbolista libre con último paso por el Club América. Pero, como se conoce desde hace semanas, el Xeneize busca más de un refuerzo en este puesto y por eso, con la confirmación del arribo del zaguero paraguayo, en la Ribera intensificaron las negociaciones por Sergio Barreto.

El subcapitán de Independiente es pretendido por Boca desde hace tiempo pero esta vez se encuentran yendo a fondo con ofertas monetarias concretas. Sabiendo que el Rojo pide 6 millones de dólares por la totalidad de su pase para poder pagar la deuda con el América de México con lo que le ingrese por Barreto, el Xeneize le hizo una oferta más cercana a su valor real de mercado (4 millones U$D).

En total, Boca le propuso un pago de 1.5 millones por el 50% del pase, y allí Independiente rechazó y contraofertó 1.9 por el mismo porcentaje pero añadiendo también la cancelación de la deuda de poco más de 500.000 dólares que el Rojo tiene hacia Boca por la compra de Pablo Pérez en 2019. El Xeneize aceptó esto, pero desde Avellaneda siguen negándose a dar como concretada la negociación, por más que el propio Barreto ya aceptó los términos contractuales propuestos por Boca e incluso, le pidió a la dirigencia de Independiente que permitan que se haga el pase.

En todo este contexto, el periodista Luis Fregossi trascendió que el Rojo le debe dinero a Sergio Barreto y que traba adrede la negociación con Boca, quien según el jornalista, la propuesta contractual del Xeneize es "cuatro veces más" que la que tiene actualmente el central en Independiente. Esto, sin dudas, podría ser un factor que en Brandsen 805 usen a su favor para finiquitar las conversaciones y que Barreto finalmente sea refuerzo de Boca.

¿Cómo? Incluyendo la deuda del club con el jugador en las negociaciones, el conjunto boquense no tendría más trabas para que Independiente finalmente acceda a dar el ok y que Barreto se suma a la Ribera como el segundo refuerzo de la temporada para Hugo Ibarra. En Boca esperan cerrarlo para antes de este fin de semana. ¿Se dará?

Boca iría por un tercer central si cierra a Barreto

a transición entre año y año no dejó buenas noticias para Boca en cuanto al armado del plantel. Marcos Rojo se rompió los ligamentos en el cierre del Torneo LPF y, sobre las Fiestas, Carlos Zambrano tuvo una dura discusión con Hugo Ibarra que sentenció su inmediata salida del club. Es por eso que el Consejo de Fútbol puso manos a la obra para reforzar la zaga.

La danza de nombres comenzó desde fines de 2022, con la posibilidad concreta de que arribe Walter Kannemann. Sin embargo, el ex San Lorenzo decidió renovar con Gremio y el CdF se vio obligado a seguir buscando. Después de varias semanas trabajando en silencio, el Xeneize sorprendió anunciando la contratación de Bruno Valdez proveniente del América de México. La primera cara nueva de varias que se planean.

Sin perder tiempo, Boca le presentó una oferta formal a Independiente para quedarse con Sergio Barreto y la devolución desde Avellaneda fue negativa, pero esperan poder solucionarlo en los próximos días. En ese contexto, el periodista Luis Fregossi aclaró que, en caso de hacerse del central del Rojo, el club de La Ribera no se retirará del mercado.

¿Por qué? Al parecer, Hugo Ibarra y el Consejo coinciden en que todavía falta reforzar la zona central de la defensa, pese a los juveniles que han demostrado cosas positivas en el último tiempo como Valentini o Aranda. En busca del tercer zaguero, el conductor partidario vuelve a poner en órbita a Lucas Merolla.

"Estos son los dos centrales que quiere traerle el CdF a Hugo Ibarra para arrancar el campeonato", tuiteó Fregossi vía Twitter. De ser así, se descartaría la posibilidad de que el peruano Alexander Callens ocupe la última plaza que Boca para extranjeros. ¿Llegarán los dos centrales argentinos?

Javi García se perfila para ser titular en la final con Racing: cómo es el posible XI de Boca

La Supercopa Internacional que se disputará entre Boca y Racing se encuentra a la vuelta de la esquina, ya que en menos de dos días se dará el puntapié inicial en Abu Dhabi para definir quien será el primer campeón del año en el fútbol argentino. Será este viernes a las 12:30 de nuestro país donde se verán una vez más las caras los de Hugo Ibarra y los de Fernando Gago, y para dicho cotejo, ambos DTs ultiman detalles para el cruce.

Desde el lado de Boca, el entrenador formoseño repitió por segunda vez el mismo equipo en las prácticas dadas en el país árabe y salvo alguna sorpresa, los jugadores de campo estarían definidos para la final. Sin embargo, Ibarra guarda la duda en el arco, ya que la cuestión de Agustín Rossi y su ya confirmada salida a Flamengo en junio imposibilita que ataje por decisión dirigencial y Sergio Romero no está al 100% físicamente. De hecho, en el entrenamiento del pasado martes trabajó apartado del grupo.

Ante estas problemáticas, picarían en punta para ser titulares en el arco de Boca para la Supercopa Javier García o Leandro Brey. Javi, si bien es referente del plantel es habitualmente suplente y el chico Brey tiene un puñado de minutos en la primera del club de la Ribera, por lo que resultaría llamativo si Ibarra decide ponerlo como titular en una final. Con todo este dilema, el entrenador tendría igualmente una postura sobre quien será el arquero ante Racing.

Según informó el periodista Mariano Grosman desde Abu Dhabi, quien ganaría la pulseada entre los cuatro arqueros para estar ante la Academia desde el arranque sería Javi García debido a su experiencia y su óptimo estado físico. En caso de mejorar de su molestia muscular Romero, "Chiquito" también tendría chances. Rossi, salvo algún giro de 180 grados, no estará presente. Y Brey irá al banco de suplentes ante cualquier problemática que pueda surgir.

+ Posible XI de Boca para la Supercopa

Javier García/Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Aaron Molinas se irá a préstamo a Tigre

Desde el inicio del mercado de pases, la situación de Aaron Molinas en Boca ha sido una incógnita, debido a Hugo Ibarra decidió no tenerlo en cuenta en su equipo y que el jugador tenía decidido salir a préstamo a sumar minutos, aunque desde el club rechazaban las ofertas a préstamo.

Mientras que el plantel del Xeneize se encuentra en Abu Dhabi, a la espera de lo que será la Supercopa ante Racing, el próximo viernes desde las 12.30, la dirigencia de Boca tomó una decisión con respecto al futuro del mediocampista de 22 años.

Según informa el periodista especializado en mercado de pases, Cesar Luis Merlo, Boca tiene charlas muy avanzadas para ceder a préstamo a Aaron Molinas a Tigre, y salvo que llegue una oferta superadora del exterior, el Xeneize desea que vaya al Matador. Ahora, lo que queda es que el jugador arregle su contrato con el equipo de Victoria.

Esta semana la dirigencia del club de La Ribera había rechazado ofertas a préstamo desde el Santos Laguna de México como también desde San Lorenzo por el volante que desde su debut en 2021 disputó 47 partidos, en los que no marcó goles, aportó 4 asistencias y ganó tres títulos.

Figal y Diego González no llegarían al partido con Racing

Para la Supercopa Internacional, Hugo Ibarra mantiene el secretismo en relación al arco, ya que es sabido que Agustín Rossi no atajará debido a la decisión dirigencial de no ser tenido en cuenta por su precontrato firmado con Flamengo y para sumar más problemas, el "Negro" no tiene claro si podrá contar con Sergio Romero debido a una molestia muscular. En ese sentido, si no llega en lo físico "Chiquito", el golero en la final será Javier García. Sin embargo, y ajeno a esta baja "contractual" y la cuestión del arquero misionero que lo hace ser duda para la Supercopa, en Boca hay otros dos futbolistas que están sentidos en lo físico y no llegarían al duelo con Racing.

Estos dos futbolistas son Nicolás Figal y Diego González. El zaguero central con pasado en Independiente e Inter Miami sufrió un desgarro en una de las prácticas de la pretemporada y aún no pudo sumar minutos en el 2023. Para el primero oficial del año también está casi definitivamente afuera. El caso del Pulpo también es una incertidumbre debido a cuestiones físicas y, como Figal, todavía no pudo hacer su estreno en el año tras renovar su contrato.