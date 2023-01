Boca y Racing se medirán en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional en donde se definirá al primer campeón del año en el fútbol argentino y ya desde aquella ciudad oriental, ambos bandos ultiman detalles para el cotejo que se dará este viernes a las 12:30 (horario de nuestro país).

Por el lado académico, Fernando Gago guarda varias dudas en su XI inicial en donde la principal cuestión radica en el mediocampo, sobre todo en la incertidumbre de si podrá contar o no con Maximiliano Moralez, debido a que aún no llegó el tranfer con la habilitación desde la MLS para jugar en Racing tras su traspaso desde el New York City FC.Por el sector xeneize, las dudas son otras.

Hugo Ibarra mantiene el secretismo en relación al arco, ya que es sabido que Agustín Rossi no atajará debido a la decisión dirigencial de no ser tenido en cuenta por su precontrato firmado con Flamengo y para sumar más problemas, el "Negro" no tiene claro si podrá contar con Sergio Romero debido a una molestia muscular. En ese sentido, si no llega en lo físico "Chiquito", el golero en la final será Javier García. Sin embargo, y ajeno a esta baja "contractual" y la cuestión del arquero misionero que lo hace ser duda para la Supercopa, en Boca hay otros dos futbolistas que están sentidos en lo físico y no llegarían al duelo con Racing.

Estos dos futbolista son Nicolás Figal y Diego González. El zaguero central con pasado en Independiente e Inter Miami sufrió un desgarro en una de las prácticas de la pretemporada y aún no pudo sumar minutos en el 2023. Para el primero oficial del año también está casi definitivamente afuera. El caso del Pulpo también es una incertidumbre debido a cuestiones físicas y, como Figal, todavía no pudo hacer su estreno en el año tras renovar su contrato.

Con estas bajas confirmadas y con la duda del arco, el XI que planea Hugo Ibarra para Boca en la final sería: Javier García/Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.