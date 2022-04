Un día en el mundo Boca es una eternidad. Todo puede pasar en el Xeneize en apenas 24 horas y este sábado 16 de abril no fue la excepción: el Tigre Gareca contó qué habló con Juan Román Riquelme, continúa el tema Salvio, Sebastián Battaglia define el 11 y mucho más.

El once vs Lanús

Cuando Sebastián Battaglia asumió como entrenador de Boca, dio una conferencia de prensa donde fue presentado oficialmente aquel 17 de agosto del año pasado y allí afirmó cómo le gustaría que su equipo juegue todos los partidos. "Quiero un Boca que piense en el arco de enfrente y que sea protagonista", fue la forma en la cual describió su filosofía de juego.

Para el partido ante Lanús de este domingo a las 19:00 en La Bombonera, Sebastián Battaglia parece decidido a volver a esa frase y por eso, pese a la extensa lista de bajas, Boca saldrá a la cancha en Brandsen 805 dispuesto a ser un equipo protagonista y que piense en el arco de enfrente.

Con Javier García al arco, Gastón Ávila y Marcos Rojo en la zaga central, Luis Advíncula y Frank Fabra por derecha e izquierda como laterales respectivamente; Óscar Romero, Pol Fernández y Juan Ramírez en la cintura del once y el tridente Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos en la ofensiva, así será el XI del Xeneize este domingo.

El jugador de Always Ready que fue expulsado por una patada a Fabra acusó al árbitro de "localista"

Sobre el final de la primera parte, se generó un conflicto en el partido entre Boca y Always Ready. Frank Fabra tenía la pelota y Rodrigo Ramallo no solo le dio una fuerte patada sino que también le dio otra en la cara. Eso derivó en una serie de empujones entre ambos equipos.

El árbitro resolvió expulsar al jugador boliviano y así condicionó al equipo visitante para el complemento. Finalmente fue triunfo del conjunto azul y oro por 2-0, pero Ramallo se quedó con la bronca por la acción y la expulsión que recibió.

"Creo que ya vieron la jugada, no fue con ninguna intención. Sí el movimiento al momento que sacaron con la mano el jugador. Fue el impulso que me hizo quizá lastimarlo", explicó el futbolista sobre la acción. "Según yo no llegué a tocarlo de lleno. Ya está, ya tomó la decisión del árbitro", agregó.

Pero eso no fue todo, también deslizó: "Quizá podía haber tomado otras decisiones más por las agresiones después de los jugadores de Boca. Localistas, por lo visto, los árbitros. Pero es Boca". "Nosotros sabremos lo que tenemos que hacer en nuestra casa en los siguientes partidos. Ya esperando que se pueda hacer una apelación para que solo me den un partido", sentenció Ramallo.

Ricardo Gareca reveló cómo fue su charla con Riquelme: "Me sorprendió"

Hace un tiempo, Juan Román Riquelme se comunicó directamente con Ricardo Gareca y hubo una conversación entre ambos. El vicepresidente de Boca llamó al director técnico de Perú por una cuestión puntual y ahora el "Tigre" reveló de qué hablaron y qué lo sorprendió del ídolo azul y oro.

A pesar de las especulaciones que se pueden llegar a hacer con su futuro, el DT dejó en claro que solo se preocupa por llevar a Perú al Mundial de Qatar 2022. "Mi cabeza está puesta en el repechaje, y más allá de eso no quiero pensar", aseguró en una charla con Radio Mitre. Y agregó: "Pienso que estoy en el mejor momento de mi carrera, me siento muy bien y estoy contenido por mi familia y el cuerpo técnico".

Gareca aclaró que la comunicación con Román fue previa al la contratación de Carlos Zambrano: "Nunca me dijo Riquelme que me quería como DT de Boca, sólo hablé con él por Zambrano". Y ahí fue cuando contó: "Me sorprendió Riquelme cuando hablé con él, lo noté deseoso de aprender y de crecer".

Jugó con Riquelme y Palermo en Boca, ganó tres títulos y ahora quiere retirarse en el club: "Me quedó ese deseo"

En cinco años, jugó 139 partidos oficiales en Boca (76 como titular) y marcó 76 goles. No solo ganó tres títulos locales sino que se dio el lujo de compartir plantel con ídolos históricos como Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Y ahora tiene la intención de retirarse con la camiseta azul y oro.

"Siempre sigo a Boca esté donde esté. Veo cómo juega y contra quién, porque desde el día 1 que me fui voy a seguir siendo hincha", mencionó Pablo Mouche en su charla con "Puro Boca". "De este Boca veo un equipo que está en formación, que en estos dos últimos mercados llegó gente nueva y que tiene a un DT que se ratificó hace poco. Aun no tienen la estabilidad que se necesita y tiene altibajos normales de un equipo en formación", agregó.

A los 34 años, el delantero de Barracas Central no ocultó su deseo de volver al club. "Tengo muchas ganas. Me gustaría terminar mi carrera ahí. Tuve la oportunidad cuando estaba en Turquía al año y medio de que me fui, pero los turcos no querían saber nada. Siempre me quedó ese deseo. ¿A quién no le gustaría terminar la carrera en Boca?", sostuvo.

Jugó en Boca, lo quiso River y ahora está a un paso de la MLS: "Llegó a un acuerdo"

El mercado de pases se mantiene activo en Norteamérica y ahora un futbolista argentino está cerca de sumarse. La Major League Soccer de Estados Unidos está a un paso de contar con un crack nacional que jugó en Boca y fue tentando por River hace muy poco.

En el Xeneize estuvo tres años y jugó un total de 44 partidos oficiales (38 como titular) en los que solo marcó un gol. Ganó tres títulos locales y luego se fue a buscar oportunidades. Fue ofrecido al Millonario en su momento pero la operación no se cerró. Y ahora tiene destino canadiense.

El periodista César Merlo informó: "Andrés Cubas llegó a un acuerdo de palabra con Vancouver de la MLS. La operación se cerró en cerca de 3 millones de euros. El argentino nacionalizado paraguayo viajará en los próximos días para sumarse. El pase fue concretado por el intermediario Augusto Paraja".

Revelaron detalles de la charla entre Battaglia y Salvio: "Fue extensa"

El viernes, Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación de Eduardo Salvio. "Hablamos con el Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana. Ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el jueves", mencionó el DT de Boca.

"Pasa por una situación difícil y comprendemos lo que está viviendo. Lo vimos hoy, nos planteó su situación y está con su cabeza resolviendo varios temas. La gente del club se está cargando de la situación y eso es todo lo que puedo decir", aseguró el entrenador. Y ahora revelaron más detalles de la conversación entre el Battaglia y el "Toto".

El periodista Leandro "Tato" Aguilera contó: "Toto Salvio se sumó al plantel, se entrenó con normalidad y después habló con Sebastián Battaglia. Fue una charla extensa en la que el DT quiso interiorizarse cara a cara de todo lo que pasó, del hecho que sucedió con su expareja y también por cómo se siente anímicamente".