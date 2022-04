El mercado de pases se mantiene activo en Norteamérica y ahora un futbolista argentino está cerca de sumarse. La Major League Soccer de Estados Unidos está a un paso de contar con un crack nacional que jugó en Boca y fue tentando por River hace muy poco.

En el Xeneize estuvo tres años y jugó un total de 44 partidos oficiales (38 como titular) en los que solo marcó un gol. Ganó tres títulos locales y luego se fue a buscar oportunidades. Fue ofrecido al Millonario en su momento pero la operación no se cerró. Y ahora tiene destino canadiense.

El periodista César Merlo informó: "Andrés Cubas llegó a un acuerdo de palabra con Vancouver de la MLS. La operación se cerró en cerca de 3 millones de euros. El argentino nacionalizado paraguayo viajará en los próximos días para sumarse. El pase fue concretado por el intermediario Augusto Paraja".

A fin de año, se rumoreó con la posibilidad de un regreso de Cubas a Boca. Y el propio futbolista declaró: "Si Boca está interesado en mi, no hay mucho que pensar. No hace falta que me llame Riquelme para decirme que me quiere. Ya que Boca se interese en mi es suficiente. Ahí está mi corazón". Sin embargo, ahora está listo para llegar a Canadá, tras un paso por el Nîmes Olympique de la Ligue 2 de Francia.