Mientras Boca se prepara para lo que será un partido decisivo ante Always Ready en la altura de Bolivia por la Copa Libertadores, desde las afueras del club comenzaron a sonar rumores sobre Edinson Cavani nuevamente, mientras que también llegaron las declaraciones de Carlos Zambrano tras la polémica entrevista donde manifestó que se retiraba del fútbol de manera temprana y dio explicación de aquello.

Habló Zambrano

Esta mañana de lunes, Carlos Zambrano aclaró todo tipo de dudas respecto a sus declaraciones sobre un retiro de manera anticipada, donde dijo que "sus palabras están muy claras en la entrevista". "Estoy a un paso del retiro, tengo casi 33 años, el futbolista juega hasta los 35, 36. Esa es la realidad, nunca dije que me quería retirar ya", afirmó con Radio La Red.

Horas más tarde, el jugador peruano de Boca volvió a hablar pero en este caso con ESPN, donde en el programa de Sebastián Vignolo volvió a remarcar su situación y sostuvo: "Sé que mi carrera se está cortando y en unos años tengo que dejar el fútbol. Tengo un año más de contrato en Boca y me siento muy bien". Aunque también habló de su continuidad en el Xeneize tras la culminación de su contrato a fines de este año y afirmó que aún no habló nada con el Consejo del Fútbol. Asímismo, dejó en claro lo que debe hacer Boca partido a partido y sobre todo este miércoles ante Always Ready: ganar.

¿Cavani a Boca?

El Daily Mirror de Inglaterra dio la noticia y generó un fuerte impacto. "Edinson Cavani está en charlas avanzadas con Boca Juniors para el movimiento que lo tendrá de vuelta en su tierra nativa, América del Sur". Tras esta información, el ex compañero del delantero, Diego Lugano, se manifestó al respecto y dejó un ilusionante mensaje para los hinchas xeneizes: "Realmente lo veo al Edi ahora con serias posiblidades de volver a Sudamérica. Obviamente acá tocamos el tema de los equipos brasileños, porque acá se habla mucho de él, y también el tema de Boca. Él dejó muy abierta esa posibilidad".

Sin embargo, horas después el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli dio información completamente distinta a la que brindaron desde Inglaterra y a lo que aportó Lugano: "Cavani se quedará en Europa, hay varios sondeos de equipos españoles y el atacante uruguayo optará por uno de ellos. La Liga lo seduce deportivamente pensando en Qatar 2022 y su continuidad, además le permite estar cerca de sus hijos más grandes que viven en Italia".

Convocados y posible XI de Boca para el partido clave ante Always Ready

Para lo que será el choque en la ciudad de La Paz, donde se someterán a los 3625 metros de altura sobre el mar, el DT del Xeneize tiene planificado un equipo en donde habrá algunas variantes obligadas, y si bien Boca no contará con algunas piezas importantes, es un hecho que Agustín Rossi regresará a la nómina de citados que fue confirmada tras recuperarse de la lesión muscular.

En ese sentido, el posible once plasmado por Battaglia para el partido clave ante Always Ready, con algunas dudas aún, sería: Agustín Rossi o Javier García; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Cristian Medina o Exequiel Zeballos u Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.