Mientras Boca se prepara para el partido por 16avos de final de la Copa Argentina ante Ferro en La Rioja y sin la presencia de Darío Benedetto ni de Marcos Rojo por cuestiones extradeportivas, desde la fiscalía llegó el pedido de detención para Sebastián Villa por la denuncia por abuso sexual con acceso carnal.

Villa con pedido de arresto

A menos de una semana de que el delantero colombiano fuera sometido a una pericia psiquiátrica tras ser imputado por violación e intento de homicidio, la fiscal que lleva adelante el caso, Vanesa González, analizó toda la situación y realizó el pedido formal.

La solicitud de la fiscal quedará en manos del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, cuyo encargado es Javier Leandro Maffucci Moore. De esta manera, es una incógnita si Sebastián Battaglia podrá utilizarlo ante el elenco de Caballito.

Además, el periodista especializado en policiales, Mauro Szeta, explicó que "en su pedido, la fiscal refiere al poder económico del futbolista Villa como un elemento que le permitiría sustraerse del proceso penal, estando en libertad, en contraposición a la vulnerabilidad de la víctima". ¿Qué es lo que quiere evitar la fiscal? Que el delantero abandone el país por el simple hecho de tener un buen poder adquisitivo.

Riquelme llamó a Tevez para sumarlo a trabajar en Boca

El periodista partidario Sebastián Infanzón reveló que una charla entre al actual vicepresidente y Adrián Ruocco, el agente de Carlitos, puede derivar en el arribo de Tevez a Boca. "Román recibió hace días el llamado de Adrián Ruocco, representante de Carlitos Tevez. Supo antes que nadie que no participaría de la contienda política y de su deseo de dirigir. Tras el llamado, JRR piensa qué lugar darle al último gran ídolo. Con Battaglia en club... ¿Inferiores?", señaló. ¿En qué rol podría sumarse?

Revelaciones sobre las ausencias de Rojo y Benedetto en la lista de convocados para la Copa Argentina

En el cierre de la jornada del lunes se supo que Darío Benedetto y Marcos Rojo quedaron desafectados del viaje de Boca a La Rioja para el partido de Copa Argentina frente a Ferro. El motivo fue que ambos se ausentaron en el entrenamiento del domingo por la mañana al que fueron citados los jugadores que no iban a formar parte del encuentro ante Arsenal de Sarandí. Y en este martes, no tardaron en saberse cuestiones de esta ausencia . Repasá una por una acá.

+ Martín Costa contó lo que sabe al respecto en ESPN F12. "Hay uno de los dos que sé que no escuchó ni el teléfono. Sé que se quedó dormido porque se lo reconoció a alguien a la tarde. '¿Qué te pasó', le preguntaron. Y respondió: 'La verdad que me quedé dormido, cuando me di cuenta era tarde'. Estoy hablando de Benedetto".

+ Martín Arévalo reveló en "ESPN F10" que, si bien no estuvieron en la jornada matutina, los dos jugadores se entrenaron por la tarde. "Benedetto y Rojo viven a dos horas de Ezeiza, si se quedan dormidos no llegan al entrenamiento. Lo que sí pasó es que pidieron entrenarse a la tarde y se entrenaron en el hotel, antes del partido. No es que perdieron su día de entrenamiento", afirmó.

+ La formación de Boca vs Ferro sin Rojo ni Benedetto: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Sebastián Villa, aunque con el pedido de detención, sería ilógica su presencia en once, aunque el club no se manifestó al respecto aún.

+ Polémicos "likes" de Almendra contra Benedetto: luego de que Battaglia castigara tanto al Pipa como a Rojo, el volante dejó clara su postura en su cuenta de Twitter.

Novedades del mercado de pases

+ Se trabó el pase de Gastón Ávila a Rosario Central

+ ¿Trueque con Racing para que la Academia se quede con Almendra?

+ San Lorenzo quiere a Gonzalo Maroni

+ Boca quiere a Franco Cervi