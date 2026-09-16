4 clásicos y la serie con Vasco: la seguidilla de 9 partidos que tendrá Boca en 43 días

El Xeneize entrará en una parte importante de definición para el cierre de la temporada.

Con el empate 1 a 1 y la posterior clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca sigue con vida en los tres torneos que disputa, ya que también está en los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura se encuentra en el quinto puesto de su grupo.

Ante este buen momento que está atravesando el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena, en los próximos días comenzará una importante seguidilla de partidos, en los que no solo tendrá la llave ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana, sino que también jugará cuatro clásicos.

En total, serán 9 partidos en 43 días, teniendo en cuenta que esta racha comienza el próximo domingo 20 de septiembre, y que probablemente finalizará el domingo 1° de noviembre, ni más ni menos que en el Superclásico contra River que se jugará en La Bombonera.

Dentro de esta seguidilla, iniciará el primero de los cuatro clásicos contra San Lorenzo, en condición de visitante por el Torneo Clausura. Luego, seguirá por los cuartos de final de Copa Argentina contra Racing, en el partido que se disputará en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

El tercer clásico se dará el fin de semana del 25 de octubre, con fecha a confirmar. Allí el equipo comandado por Arruabarrena tendrá que visitar a Independiente por el Clausura, y una semana después, recibirá a River en La Bombonera para ponerle punto final a esta extensa racha de partidos.

Cabe destacar que en el medio de esto estará la llave contra Vasco da Gama de Brasil por Copa Sudamericana. La misma se llevará a cabo entre las semanas del 14 y 21 de octubre, iniciando el partido de ida en La Bombonera, para luego definir el boleto a la final en Río de Janeiro.

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Los 9 partidos que jugará Boca en 43 días

San Lorenzo vs. Boca – Torneo Clausura – domingo 20 de septiembre

Boca vs. Racing – Copa Argentina – domingo 27 de septiembre

Boca vs. Unión – Torneo Clausura – domingo 4 de octubre

Instituto vs. Boca – Torneo Clausura – fecha a confirmar

Boca vs. Vasco da Gama – Copa Sudamericana – fecha a confirmar

Boca vs. Talleres- Torneo Clausura – fecha a confirmar

Vasco da Gama vs. Boca – Copa Sudamericana – fecha a confirmar

Independiente vs. Boca – Torneo Clausura – fecha a confirmar

Boca vs. River – Torneo Clausura – fecha a confirmar

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