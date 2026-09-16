Paredes valoró la clasificación de Boca con una curiosa reflexión: “Prueba de madurez”

El Xeneize igualó 1 a 1 en Brasil ante Sao Paulo y clasificó a la semifinal del certamen continental, instancia en la que se medirá ante Vasco da Gama.

Boca sacó chapa y eliminó a Sao Paulo de la Copa Sudamericana en cuartos de final. Los de Rodolfo Arruabarrena habían ganado la ida en La Bombonera por 1 a 0 y todo se definía en Brasil. En el Morumbí, el Xeneize se puso en ventaja con un tanto de Lozano, pero luego el Tricolor lo empató, así y todo no le alcanzó y los de Arruabarrena se clasificaron a semifinales, instancia en la que se verán las caras contra Vasco da Gama.

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Uno de los emblemas de este Boca es Leandro Paredes. El mediocampista analizó el pase a semifinales de la Sudamericana en diálogo con DSports y dijo: “Vinimos a esto, a clasificar, a hacer un partido como el que habíamos hecho en casa. Hoy lo hicimos muy bien. Queríamos ganar, pero lo importante es estar en semis”.

Además, agregó: “Jugamos muy bien. Fuimos a presionar alto; cuando tuvimos que jugar, jugamos, cuando la tuvimos que tirar o meter, lo hicimos y cuando tuvimos que ser inteligentes, lo fuimos. Era una prueba de madurez y lo hicimos muy bien. Tenemos que pelear todo lo que estamos jugando porque somos Boca y así debe ser“.

Paredes dejando todo ante Sao Paulo. (Foto: Getty).

¿Cuándo se juegan lase semifinales de la Copa Sudamericana?

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre. Resta saber las fechas exactas del duelo entre Boca y Vasco da Gama, aunque lo que ya se sabe es que la ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Brasil. Cabe recordar que la final del certamen será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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