Baja sensible: la sorpresiva ausencia en el entrenamiento de Boca

Atrás quedó el triunfo de Boca por sobre Rosario Central por 2 a 1 para darle paso al primer clásico que tendrá el club de La Ribera en la Copa de la Liga Profesional. Los dirigidos por Sebastián Battaglia visitarán a Independiente por la cuarta jornada del campeonato y el DT metió mano en el equipo durante la semana, por lo que se esperan cambios de nombres e incluso de esquema. Todo indica que volverá el clásico 4-3-1-2 para darle paso al ingreso de Aaron Molinas.

El entrenador azul y oro había avisado previamente que será habitual la rotación en defensa para que todos puedan tener rodaje de cara al inicio de la Copa Libertadores. Es por eso que el pasado domingo jugaron Carlos Zambrano y Carlos Izquierdoz en la zaga, relegando a Marcos Rojo al banco de suplentes. Aún sin apellidos confirmados, Battaglia comenzó a probar distintas variantes pensando en el Rojo pero una sorpresiva baja cambió los planes.

En la práctica de este jueves, a dos días de viajar a Avellaneda, Zambrano se tuvo que ausentar de forma inesperada por un cuadro gripal antes de las tareas de gimnasio en el predio que posee el club en Ezeiza y fue inmediatamente enviado hacia su hogar luego de haberse hecho dos hisopados para descartar una infección por coronavirus. A pesar de que los resultados arrojaron negativo, el peruano no formará parte del entrenamiento de hoy.

No es la primera vez que pasa algo similar en la semana. Al igual que el central, Darío Benedetto también presentó algunas líneas de fiebre y no pudo formar parte de la práctica formal de fútbol que dirigió Sebastián Battaglia, por lo que Nicolás Orsini jugó para el equipo titular. No obstante, solo se trataba de los síntomas leves como consecuencia de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el "Pipa" ya está reincorporado al grupo en vistas al choque contra Independiente.