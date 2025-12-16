Es tendencia:
Racing

El detalle que traba la continuidad de Gustavo Costas en Racing

El entrenador de Racing tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y la dirigencia le ofreció la continuidad.

Por Julián Mazzara

El DT tiene contrato hasta diciembre de 2025.
© Getty ImagesEl DT tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Racing cerró un buen año, pese a que cayó en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata. Si bien Gustavo Costas quedó muy dolido por el resultado, se mostró optimista para afrontar el próximo año, pero aún debe resolver su continuidad.

“Ahora tenemos que seguir mirando hacia adelante. Siempre dije que no venía a competir, sino que para ganar. Quedé en deuda“, sostuvo en conferencia de prensa, una vez que culminó el cotejo en Santiago del Estero. Tras dejar abierta la puerta para renovar su vínculo que finaliza el 31 de diciembre, hay un detalle que imposibilita su pronta resolución.

Si bien está definido que Costas extenderá su vínculo hasta fines de 2026, aún no lo oficializaron. Y es que aún deben reunirse para resolver el tema económico, ya que el entrenador espera que Diego Milito mejore su salario para sellar el nuevo contrato.

En cuanto a los objetivos que se plantearon, vuelven a ser los mismos de este año, con la salvedad de que se modifica ir detrás de la Copa Sudamericana en lugar de la Copa Libertadores, a la que alcanzaron las semifinales y fueron eliminados a manos de Flamengo, que terminó siendo el campeón. Además, buscarán el certamen local y la Copa Argentina.

Gustavo Costas, entrenador de Racing.

Gustavo Costas, entrenador de Racing.

Las estadísticas de Gustavo Costas en Racing

Durante sus tres ciclos, el entrenador de Racing logró cosechar dos títulos -la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Conmebol 2025-, y dirigió un total de 188 partidos: consiguió 86 victorias, 37 igualdades y 65 derrotas.

DATOS CLAVES

  • Gustavo Costas extendería su vínculo hasta fines de 2026 tras finalizar contrato en diciembre.
  • La oficialización depende de una mejora salarial a resolver con Diego Milito.
  • Racing buscará la Copa Sudamericana tras perder la final del Torneo Clausura.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

