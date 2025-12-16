La figura que negocia con Alpine y podría llevar a Franco Colapinto al siguiente nivel en la Fórmula 1 2026

A pesar de algunos destellos de Pierre Gasly, Alpine no la pasó para nada bien en la temporada 2025 de la Fórmula 1. La escudería francesa se ubicó en el fondo de la parrilla y Franco Colapinto, que terminó la temporada como titular, no pudo sumar en el peor auto de la categoría.

El cierre de la campaña fue un alivio en Enstone, que se preparan desde temprano para el 2026. Los monoplazas del equipo ahora contarán con motor Mercedes, lo que supone un salto de calidad. Además, apuestan porque el trabajo prematuro rinda frutos el próximo año.

En ese contexto, a pocas semanas de la presentación del A526, se conoció que Alpine y Christian Horner están en negociaciones para unirse en 2026. El exjefe de Red Bull fue despedido de aquel cargo a mitad de temporada 2025 y se llevó una jugosa indemnización de alrededor de 90 millones de dólares.

Ahora, busca mantenerse en la Fórmula 1, esta vez como accionista de un equipo. Aunque sonó primero para Aston Martin, las charlas no llegaron a buen puerto y allí apareció Alpine como alternativa. El desarrollo de las próximas semanas entregará más detalles sobre el rol que pueda tener.

Es que Steve Nielsen fue confirmado recientemente como el director de la escudería francesa, mientras que Flavio Briatore se mantiene como asesor, con fuerte toma de decisiones. Afortunadamente para Colapinto, Horner tiene aprecia su talento.

Christian Horner podría desembarcar en Alpine. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Es que el directivo intentó llevarlo para Red Bull luego de sus primeras carreras con Williams en las que deslumbró a la Fórmula 1, sumando puntos temprano. A pesar de eso, las negociaciones no terminaron con concretarse, aunque podría darse el encuentro entre ambos, ahora en Alpine.

ver también Mientras Franco Colapinto es elogiado por Briatore, Pierre Gasly reveló su gran sueño con Alpine en la Fórmula 1

Horner, clave en el éxito de Red Bull en la Fórmula 1

El directivo fue el encargado de liderar en el desembarco de Red Bull en la Fórmula 1 allá por 2005. Hasta su salida este año, la escudería austríaca sumó 6 Campeonatos de Constructores y 8 de Pilotos (4 con Sebastian Vettel y 4 con Max Verstappen).

En síntesis

Christian Horner está en negociaciones con Alpine para unirse a la escudería en 2026 .

está en negociaciones con para unirse a la escudería en . Alpine se prepara para la temporada 2026 e incorporará motor Mercedes a sus monoplazas.

se prepara para la temporada e incorporará motor a sus monoplazas. Horner fue despedido de Red Bull en 2025 y recibió una indemnización de 90 millones de dólares.

Publicidad