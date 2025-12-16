River hoy: la decisión del club por Prestianni y el club europeo que quiere a Soler

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 16 de diciembre de 2025, con el foco de Marcelo Gallardo en la conformación del plantel para el 2026. Benfica rechazó la primera oferta por Prestianni, pero el Millonario no se baja, un club europeo quiere a Julio Soler, los seis exfutbolistas del club que se fueron en 2025 y fueron campeones en sus nuevos equipos y el entorno de Bruno Cabral habló con Bolavip sobre el futuro de la nueva estrella.

La postura de River con Prestianni tras la primera negativa de Benfica

Tal como suele suceder en prácticamente todas las negociaciones, el club interesado oferta y el que es dueño del pase del futbolista suele rechazar ese primer ofrecimiento. Exactamente eso es lo que sucedió en esta oportunidad luego de la primera propuesta de River, que era de un préstamo con una opción de compra cercana a los 5 millones de dólares.

Benfica rechazó el ofrecimiento y la decisión que tomó River es la de volver a enviar otra oferta con un monto mayor en la opción de compra, aunque todavía se desconoce de cuánto será. Lo que es un hecho es que el Millonario seguirá negociando porque para Marcelo Gallardo es importante poder contar con el talentoso futbolista.

Ajax quiere a Soler

Uno de los principales apuntados es el lateral izquierdo Julio Soler, quien se desempeña en el Bournemouth de la Premier League, y por el que el Millonario quiere realizar una oferta a préstamo por un año, con una opción de compra por un porcentaje de su ficha.

Más allá de esto, se complicaron los planes para Marcelo Gallardo ya que Ajax, club que está disputando la fase de liga de la UEFA Champions League, mostró su interés por ficharlo en el mercado de pases de invierno de Europa y le ganaría la pulseada al elenco argentino.

Los 6 jugadores que dejaron River en 2025 y fueron campeones en sus nuevos equipos

GONZÁLEZ PIREZ Y FUNES MORI

El pasado sábado, Estudiantes de La Plata superó a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura. En el plantel del pincha se encuentran dos de los futbolistas que dejaron River en este 2025: se trata de Leandro González Pirez y Ramiro Funes Mori. Ambos tendrán la oportunidad de sumar un nuevo título el próximo sábado cuando se enfrenten a Platense por el Trofeo de Campeones.

LANZINI Y ALIENDRO

Otros dos futbolistas que se marcharon de River este año -ambos lo hicieron luego del Mundial de Clubes- fueron Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro, que tuvieron su destino en Vélez. Pocas semanas después de haber llegado al Fortín, los de Liniers se consagraron campeones de la Supercopa Argentina al superar por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la cancha de Rosario Central.

Aliendro celebra la Supercopa Argentina con Vélez. (Foto: Getty).

SIMÓN Y VILLAGRA

También emigraron de River en este 2025 Santiago Simón y Rodrigo Villagra. El mediocampista por derecha llegó a Toluca y el último fin de semana fue campeón de la Liga MX al superar por penales -Simón convirtió en la tanda- a Tigres. Por su parte, Villagra -de poca participación- fue campeón de la Copa de Rusia con el CSKA de Moscú.

¿Qué pasará con Bruno Cabral?

Más allá de ser una de las máximas promesas de las divisiones inferiores del elenco de Núñez, la realidad es que el oriundo de Lomas de Zamora no tiene contrato profesional firmado con la institución debido a que tiene 15 años y la edad mínima legal para tener el vínculo es de 16 años.

Teniendo en cuenta este contexto, desde el entorno de Cabral le confirmaron a Bolavip que pronto iniciarán las negociaciones para que el futbolista pueda firmar su primer contrato como profesional, debido a que recién cumplirá los 16 años el 15 de agosto del año que viene.

“Tiene 15 años, no puede firmar contrato y se iniciará un proceso en el que todos buscaremos estar contentos. El entorno no quiere presionar nada y entiende que es un proceso lógico que va a suceder”, fueron las palabras para explicar la situación del delantero.

Además, explicaron que llamó la atención de otros equipos por su rendimiento en la Messi Cup: “Está sobresaliendo a nivel mundial por lo cual los grandes clubes del mundo ponen los ojos en él. Eso está más que claro y es lógico, por ser argentino, jugar en River y tener los rendimientos que tiene el”, afirmaron.