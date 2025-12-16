Mauricio Macri reveló una desopilante anécdota con Martín Palermo en Boca: “Me metí a la ducha y lo abracé”

En repasos de la historia de Boca Juniors, el 2000 será para la mayoría el más icónico en los libros de la institución. La conquista de la tercera Copa Libertadores y la victoria ante Real Madrid marcan el momento más dorado para el club de la Ribera.

Sin embargo, hay un partido en especial que se recuerda con enorme cariño entre los hinchas Xeneizes a pesar de que no fue por alguno de esos títulos preciados. Se trata del partido de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, nada menos que ante River Plate y en La Bombonera.

Aquella noche, Boca debía remontar un 2-1 y, con chicana de por medio del Tolo Gallego, amenazando con poner al retirado Enzo Francescoli, Martín Palermo regresó a las canchas tras una grave lesión ligamentaria. La historia es conocida, el Titán entró y estampó el 3-0 para la clasificación con un movimiento aparatoso, pero efectivo.

Fue Mauricio Macri quien reveló esta semana en una entrevista con Laca un detalle inédito del encuentro: “Esa vez fue la única que entré al vestuario después del partido. Me metí en la ducha y lo abracé. Yo de traje y él desnudo. No entendía nada”.

“Le dije ‘no sabés lo feliz que estoy de que volviste, que metiste un gol’. Me sentía tan culpable de no haber estado esa noche”, recordó el ingeniero, presidente de Boca entre 1995 y 2007, sobre la noche en la que Palermo estuvo a punto de irse a Lazio antes de sus capítulos más dorados en el club.

“Le di el ‘OK’ a Palermo para irse a Lazio. Era un disparate, 25 millones a Boca, millones de dólares para Palermo. Cuando me voy a dormir, la comisión directiva, instigada por Bianchi, le voltea el pase. Me despierto con su representante insultándome. Martín me creyó años después que yo no sabía. A las semanas se rompe los ligamentos con Colón. Ahí vuelve con River y hace ese gol en cámara lenta”, contó sobre aquel pase fallido, que pudo haber cambiado la historia de Boca.

