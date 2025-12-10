La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Pese a la floja temporada de River Plate, Giuliano Galoppo recibió el visto bueno por parte del cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo y por parte de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo para continuar vistiendo la camiseta del conjunto Millonario durante 2026.

Sin embargo, en las últimas horas, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Banfield se vio envuelto en una muy mala noticia. Es que fue partícipe de un duro castigo por parte del TAS como consecuencia de una demanda de su ex agente.

El fallo en cuestión indica que el también ex jugador del Sao Paulo de Brasil cuenta con 30 días para desembolsar una cifra cercana a los 500.000 dólares más intereses. De lo contrario, podría recibir una inhabilitación para poder llevar a cabo su trabajo.

Debido a este contexto, la defensa de Galoppo solicitó una revisión de liquidación dado que la intención del implicado es pagar para poder seguir adelante con sus actividades. Esta decisión no impide que pueda seguir jugando con River.

Giuliano Galoppo seguirá en River. (Foto: Getty)

No es un detalle menor recordar que el volante de 26 años de edad desembarcó en la institución del barrio porteño de Núñez a comienzos de 2025, a través de una cesión a préstamo. Sin embargo, no pudo consolidarse como titular y alternó constantemente.

Finalmente, tras concluir dicha cesión, las dirigencias de River y Sao Paulo llegaron a un acuerdo para que Galoppo permanezca en el Millonario de manera definitiva. En la operación entraron Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, que ya estaban en la entidad brasileña.

Los números de Galoppo en River

Giuliano Galoppo acumula 7 anotaciones y 1 asistencia al cabo de 35 encuentros de carácter oficial con la camiseta de River.

