Este martes se celebró una nueva gala de The Best, el evento de FIFA para premiar a los mejores futbolistas del año. Ousmane Dembélé, al igual que en el Balón de Oro, se quedó con el principal galardón por sus actuaciones en Paris Saint-Germain.

Por primera vez desde 2016, cuando se inauguraron estos premios, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo estuvieron entre los finalistas al trofeo de mejor jugador del año. Sin embargo, pudieron aportar su opinión a través de sus votos.

En el caso del capitán de la Selección Argentina, su primera opción fue para su excompañero Dembélé, quien terminaría siendo el más votado. En segundo lugar puso a Kylian Mbappé, con quien también compartió plantel, mientras que el tercer puesto en su óptica quedó para Lamine Yamal.

En la categoría a mejor entrenador de 2025, Messi se decantó por Luis Enrique, su ex DT en Barcelona, mientras que los siguientes votos se los otorgó a Hansi Flick, actual director técnico del combinado catalán, y Mikel Arteta, el mandamás de Arsenal.

Por último, para definir al mejor arquero del año, situó a Gianluigi Donnarumma en la primera posición, relegando a Emiliano Martínez, su compañero en la Selección Argentina, al segundo puesto. Tercero quedó Thibaut Courtois, figura de Real Madrid.

El XI Ideal FIFA

PSG, campeón de la Champions League 2024/2025, fue el equipo que más jugadores aportó a la alineación ideal de FIFA, con Gianluigi Donnarumma, hoy en Manchester United, Achraf Hakimi, William Pacho, Vitinha y Ousmane Dembélé.

