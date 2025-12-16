Boca hoy: negociaciones con Dybala, habló el agente de Borja, bombos para la Libertadores y más

Boca continúa su marcha en el mercado de pases y todos los cañones parecen apuntar a Dybala. La Joya sigue siendo el sueño Juan Román Riquelme y ahora el gran objetivo es lograr cerrar su llegada en este verano, sin esperar a que termine su contrato.

La palabra del representante de Miguel Borja y los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores de marzo son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 16 de diciembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca negocia con Paulo Dybala para que sea refuerzo ahora

Paulo Dybala es el gran sueño de Boca para este libro de pases. La Joya tiene poca continuidad en la Roma y el Xeneize tiene como objetivo incorporarlo, consciente de que quedará libre el 30 de junio. Sin embargo, Juan Román Riquelme hará el intento para cerrarlo este verano.

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize negocia con el cordobés la posibilidad de llegar en este mismo mercado. Una situación similar a la que vivió con Leandro Paredes un año atrás, cuando lo buscó para que iniciara la temporada bajo las órdenes de Fernando Gago y con el Repechaje de la Copa Libertadores por delante.

Racing busca a Giménez y Blondel

En el elenco de la Ribera están atentos debido a que desde Racing están interesados en dos futbolistas del plantel por pedido expreso del entrenador Gustavo Costas pensando en la temporada 2026, en la que su equipo disputará la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Según pudo saber Bolavip, el elenco de Avellaneda está interesado en Lucas Blondel, el lateral derecho que está relegado en la consideración de Claudio Úbeda, y en Milton Giménez, el delantero que terminó la temporada como titular, pero resistido por los hinchas por su bajo rendimiento.

El representante de Borja rompió el silencio

Lo que comenzó como un coqueteo mediático, amenaza con convertirse en una de las primeras novelas del mercado de pases 2026. Y es que, mientras Miguel Ángel Borja transita sus últimas horas contractuales con River, su futuro podría estar cruzando de vereda. En medio de la creciente especulación sobre un posible arribo a Boca, Juan Pablo Pachón, su representante, rompió el silencio, y sus palabras, lejos de apagar el fuego, avivaron las especulaciones.

En diálogo con Olé, el mánager del Colibrí, analizó la situación de su representado, quien a partir del 1 de enero quedará en libertad de acción. Al principio, mantuvo un tono pragmático al referirse al ruido que genera la posible transferencia al clásico rival. “Al estar libre, es normal que genere interés y morbo“, sentenció, reconociendo el impacto mediático que tendría la operación.

Bombos casi definidos para la Libertadores 2026

Con el plantel licenciado por vacaciones, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca trabajan en la conformación del plantel para la temporada 2026, en la que tendrán la Conmebol Libertadores como el gran objetivo. Es por eso que buscarán refuerzos y definirá si Claudio Úbeda continúa o no como DT.

Pensando en el regreso a la fase de grupos del certamen continental tras dos años de ausencia, el Xeneize ya está atento a los posibles rivales en esta instancia del torneo, debido a que Conmebol actualizó su ranking, por lo que se conocen los cuatro bombos. Los grupos se sortearán a mediados de marzo, con los 32 participantes confirmados.