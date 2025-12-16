No solo Dybala: los otros dos jugadores por los que Boca ya está negociando en este mercado de pases

Con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 bajo el brazo, Juan Román Riquelme busca armar un equipo para que Boca Juniors pueda pelear por la séptima. Tras el regreso de Leandro Paredes, la dirigencia busca sumar a Paulo Dybala, pero hay otros dos nombres en negociación.

Luego de conocerse que la Joya no renovará su contrato con Roma y que el Xeneize podría hacer gestiones para que lo liberen en enero, BOLAVIP pudo saber que Boca también está en negociaciones por Marino Hinestroza y Gastón Hernández en este mercado de pases.

En el caso del extremo colombiano, Atlético Nacional pidió 10 millones de dólares para solar a su futbolista. Sin embargo, en Boca aspiran a bajar esa cima hasta los 5 millones más otros dos en objetivos. El delantero está en carpeta del Xeneize desde hace un tiempo y se convirtió en una de las grandes prioridades para reforzar esa zona del campo.

El otro nombre en negociaciones es el de Gastón Hernández. San Lorenzo lo ofreció para este mercado de pases luego del fallido intento de mediados de año, aún con Miguel Ángel Russo en el banco del Xeneize. Tiene contrato con el Ciclón hasta diciembre de 2027.

La posibilidad de que Dybala llegue a Boca en enero

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize negocia con el cordobés la posibilidad de llegar en este mismo mercado. Una situación similar a la que vivió con Leandro Paredes un año atrás, cuando lo buscó para que iniciara la temporada bajo las órdenes de Fernando Gago y con el Repechaje de la Copa Libertadores por delante.

El club pondría sobre la mesa una cifra cercana a los 5 millones de dólares. El trabajo del campeón del mundo será rescindir su vínculo con la escuadra italiana, algo que no será sencillo, aún con su poco rodaje. Si no lo consigue, deberá esperar hasta mitad de año.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se cambian de vereda? Los dos jugadores de Boca que Gustavo Costas quiere para Racing en 2026

En síntesis

Paulo Dybala negocia llegar a Boca en enero; el club ofertaría 5 millones de dólares.

Atlético Nacional pide 10 millones por Marino Hinestroza, pero Boca busca cerrar en 5 millones.

San Lorenzo ofreció a Gastón Hernández al Xeneize; tiene contrato hasta diciembre de 2027.