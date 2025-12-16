Tras ser campeones con Platense, la dupla Orsi-Gómez arregló con otro equipo del fútbol argentino

Restan poco más de dos semanas para que se cierre el 2025 y solo queda un partido por delante en el calendario del fútbol argentino. Por el Trofeo de Campeones, Platense y Estudiantes de La Plata se medirán este sábado en San Nicolás por el último título en juego.

El Pincha, que viene de ganar el Torneo Clausura, chocará por una nueva estrella ante el campeón del Apertura. El Calamar aún festeja la histórica victoria del primer semestre y, mientras se prepara para la Copa Libertadores, va por más. Sin embargo, no estarán en esta definición quiénes lo llevaron a la gloria.

Es que Flavio Orsi y Sergio Gómez decidieron dar un paso al costado a pocos días de haber vencido a Huracán en la definición del Torneo Apertura. La salida generó sorpresa y, desde entonces, la dupla no agarró otro proyecto. Hasta ahora.

Según adelantó Germán García Grova, la dupla campeona del fútbol argentino en el primer semestre es la elegida por la dirigencia de Newell’s Old Boys para hacerse cargo del equipo en 2026. Así, Orsi-Gómez tomarán las riendas del plantel que estuvo bajo las órdenes del Ogro Fabbiani.

El duro desafío de Orsi-Gómez en Newell’s

Si bien se trata de un equipo importante en el fútbol argentino, la situación actual del combinado rosarino está lejos de ser la ideal. Es que la Lepra terminó última en la Zona A del Torneo Clausura y peleó hasta el final por no descender en la tabla anual.

Para 2026 comenzará comprometido con los promedios y, de no conseguir buenos resultados desde el arranque, la situación podría empeorar en todos los frentes. Orsi-Gómez se embarcan en la importante misión de devolver a Newell’s a su lugar.

