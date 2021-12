Como todo 12/12, el hincha de Boca celebra su día, pero el de este 2021 es más que especial por diversos motivos. Primero y principal, porque se dio en el cierre del campeonato local en La Bombonera y con una goleada por 8 a 1 a Central Córdoba en las vísperas, además de la obtención de la Copa Argentina lograda días atrás, el campeonato del fútbol femenino y el de Reserva.

Pero lo futbolístico y las coincidencias temporales no fueron lo único por lo que este festejo se volvió especial, sino que también fue particular por todo lo vivido en el último año, donde Boca tuvo sus altibajos pero terminó el 2021 con dos títulos bajo el brazo.

Además, y algo no menor, en el Xeneize y en todos los clubes del fútbol argentino se vivió el sentido reencuentro de los hinchas con los estadios con la tan ansiada vuelta del público a las canchas.

Todas estas aristas, fueron recopiladas en un sentido y emotivo video que la cuenta oficial de Boca twitteó a los 0:00 del 12 de diciembre. Junto a estas imágenes, una voz en off relata: "Un día te das cuenta que esos colores los ves de otra manera. Porque un día sentís que esa camiseta te la pusiste antes en el corazón. Un día estás rodeado de miles y miles de hinchas que alientan como vos. Y descubrís que laten, para que esa pasión se sienta en todo el mundo".

Luego de una breve pausa, el relato siguió: "Un día te diste cuenta que ser grande no es lo mismo que ser una gran hinchada. Que sos capaz de abrazar al que tenés al lado como abrazabas a aquel que ya no lo tenés. Un día fuiste por primera vez y no te fuiste nunca más. Porque ese día, te convertiste en fanático de Boca para el resto de los días. Feliz 12/12. Feliz Día del Hincha de Boca", cerró el video. Para emocionarse.