A meses de su salida de Boca, Claudio Ubeda reveló por qué no usaba a Leonel Flores

El ex entrenador del Xeneize habló de la gran revelación del ciclo Arruabarrena, que brillaba en Reserva mientras él estaba en el cargo.

Claudio Ubeda volvió a aparecer públicamente y habló de la actualidad de Boca. El ex entrenador del Xeneize ponderó el presente de sus ex dirigidos y aseguró que se siente bien al ver que Rodolfo Arruabarrena mantuvo la base de su 11 ideal para su ciclo.

“Me reconforta ver una misma estructura que sigue jugando, evolucionando y le sigue yendo bien. Es prácticamente similar. Cambió al arquero, al lateral derecho y sumó a Flores“, expresó el Sifón en ESPN F90, programa que conduce Sebastián Vignolo.

Además, el estratega reveló por qué no fue él quien promovió a Leonel Flores a Primera División: “Entrenó bastante con nosotros, muchas veces. Lo que pasa es que mientras estábamos nosotros, estaba jugando Exequiel (Zeballos). Como jugaba él, tampoco tenía la posibilidad“.

“Boca ahora tiene a Aranda más metido adentro, de mediapunta, detrás del nueve. Con nosotros jugaba más tirado a la izquierda para que le quede el perfil para enganchar y pegar”, resaltó el director técnico, que se encuentra libre a la espera de una nueva oportunidad.

Ubeda habló con Arruabarrena

Pocos días atrás, en una entrevista que brindó en TyC Sports, el DT confesó que había charlado con el Vasco durante el Mundial 2026: “Hablé con el entrenador antes de que tomase el equipo. Le tengo mucho aprecio al Vasco y a su cuerpo técnico. Son gente sana y que quieren al club“.

“Todo el plantel se está adaptando, va poco tiempo. Hay que tener paciencia para que termine de darle la idea que quiere“, completó Ubeda en aquella oportunidad.

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Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió como entrenador principal de Boca luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien se fue con un saldo de 17 triunfos, 7 empates y 8 caídas.