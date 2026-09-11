A pesar de la victoria, los hinchas de Boca criticaron a un titular ante Central Córdoba: “Jugador de B Nacional”

Con equipo alternativo, el Xeneize triunfó en La Bombonera, pero uno de sus futbolistas fue tendencia y reprobado por los hinchas.

En La Bombonera, Boca Juniors consiguió un cómodo triunfo por 3-1 ante Central Córdoba en el marco de la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Ángel Romero, por duplicado, y Enner Valencia se sacaron la mufa y anotaron los tantos para el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Con equipo alternativo, en medio de la serie de Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el Xeneize se sacó de encima un compromiso importante, se acercó en la Tabla Anual y se acomodó entre los 8 primeros de cara a los Playoffs. Pero no todo fue color de rosa.

En las redes sociales, y a pesar del triunfo que se gestó desde los primeros minutos, los hinchas fueron críticos con Nicolás Figal, que volvió a ser titular y también portó la cinta. La capitanía no cayó bien entre los seguidores, que le apuntaron además por su rendimiento.

“Figal, jugador de B Nacional”, disparó uno de los hinchas, activos durante el partido. Otro de los seguidores analizó: “No juega bien nunca. Ni con titulares, ni con los suplentes”.

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