Kevin Zenón se despidió de Boca con tristeza: “Me quedó la espina de no haber sido campeón, ojalá pueda volver en el futuro”

Este sábado se confirmó de manera oficial lo que ya había trascendido en los últimos días: Kevin Zenón dejó Boca para ser nuevo futbolista del Atlas de Guadalajara en un traspaso que se cerró en 6 millones de dólares por el 100% del pase.

El correntino ya viajó rumbo a México e incluso fue presentado como refuerzo del conjunto rojinegro, no sin antes despedirse de Boca en una entrevista que se publicó recientemente en el canal de YouTube del club.

Allí, Zenón explicó los motivos por los que decidió marcharse de Boca, además de analizar su paso por la institución y dejarle un mensaje a los hinchas, donde dejó la frase más contundente de todas sus declaraciones: “Les agradezco el cariño de siempre. Me quedó la espina de no haber sido campeón, ojalá pueda volver en el futuro y regalarles esa alegría“. Además, dejó un sentido posteo en sus redes sociales.

Las frases de Zenón en su despedida

Para comenzar la despedida, el volante hizo un balance de todo su paso por el club: “Desde que llegué, siempre fue un sueño jugar en esta institución; lo anhelaba desde muy chico y, gracias a Dios, se pudo cumplir. Fue una etapa en la que viví de todo: momentos muy buenos y otros no tanto. Trato de llevarme lo mejor que me pasó y tomar lo malo como un aprendizaje, pero siempre disfrutando de estar en este lugar tan hermoso”.

Además, hizo principal hincapié en los vínculos que forjó puertas adentro del club: “Más que amigos, son familia, igual que el club. Duele mucho tomar esta decisión, pero siento que es lo mejor para mí, y por suerte Boca lo pudo entender, así que estoy muy agradecido. Hice muchos amigos acá en el club y en la ciudad, que también era algo nuevo para mí. Me llevo cosas muy lindas“.

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A la hora de explicar la decisión de su salida, Zenón amplió: “Es una etapa nueva para mí. Fue una decisión durísima, pero, desde lo futbolístico, sentía que era lo mejor en este momento. Por suerte el club supo entender mi situación y siempre les voy a estar agradecido. Es una sensación rara, porque duele mucho dejar este club que amo y del que soy hincha. Siento que más tarde voy a llorar un poquito”.

Por último, le dejó un mensaje al hincha de Boca: “Quiero agradecerle por todos estos momentos vividos. Jugar acá fue un sueño para mí. Sé que hubo momentos buenos y otros no tanto, pero siempre traté de dar lo mejor en cada partido y dejar todo adentro de la cancha. Les agradezco el cariño de siempre. Me voy con la espina de no haber podido darles un campeonato en estos años, pero ojalá el día de mañana pueda volver y regalarles esa alegría. Siempre voy a estar agradecido y, desde mi lado, van a tener a un hincha más alentando.

El posteo de Zenón para despedirse de Boca en sus redes

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“Hoy me toca despedirme del club con el que tanto soñé.

Tuve el privilegio de vestir esta camiseta y de jugar en La Bombonera, algo que voy a llevar conmigo para siempre.

No es fácil encontrar las palabras justas para expresar todo lo que siento. Fueron meses difíciles en lo personal, pero nunca dejé de intentar dar lo mejor de mí. A veces las cosas no salen como uno quiere, y también hay que saber aceptarlo.

Me llevo en el corazón el cariño de los hinchas y de toda la gente del club. Gracias a mis compañeros y amigos por todos estos años compartidos.Publicidad

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Ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Esto no es un adiós, es un hasta pronto.

Les deseo siempre lo mejor. A partir de ahora, me tocará vivirlo como un hincha más.

Gracias, Boca”.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de 2024, el volante de 25 años disputó un total de 92 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó ocho asistencias. Además, recibió siete tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5.474 minutos en cancha.