Adam Bareiro tomó la decisión de operarse: no podrá jugar en Boca hasta 2027

Como consecuencia de una hernia de disco lumbar, el delantero paraguayo tendrá que pasar por el quirófano. Todos los detalles.

Adam Bareiro llegó a Boca ilusionando a todos los hinchas debido a la necesidad de un delantero de área de jerarquía. Además, su pasado en River generaba una suerte de morbo entre los simpatizantes Xeneizes. Sin embargo, lo cierto es que el artillero paraguayo comenzó a transitar problemas físicos que lo marginaron de los campos de juego.

Tal es así que Bareiro no juega un partido oficial con Boca desde el pasado 9 de mayo, ante Huracán. Desde aquel entonces, el atacante de 30 años de edad y con pasado en San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos, intentó, por todos los medios, evitar la operación por una hernia de disco lumbar que lo atormentó todos estos meses.

Bareiro intentó evitar dicha cirugía por intermedio de un tratamiento conservador, pero no tuvo el éxito esperado y tendrá que operarse de forma inminente, más precisamente el próximo martes. De hecho, el ocho veces internacional con el seleccionado paraguayo ya comenzó a realizarse todos los estudios prequirúrgicos correspondientes.

De esta manera, Bareiro se perderá, como mínimo, lo que resta del 2026. El futbolista del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena apunta a estar a disposición del cuerpo técnico para el inicio del 2027, pero no es un hecho completamente nítido que pueda ver acción de inmediato. Un contexto un tanto complejo.

Bareiro no jugará en lo que resta del 2026. (Foto: Getty)

A fuerza de goles, el hombre que debutó profesionalmente en 2015, con la camiseta de Olimpia de Paraguay, se había ganado un lugar de privilegio en la consideración del por entonces cuerpo técnico de Claudio Úbeda. Posteriormente, tras la llegada de Arruabarrena, Bareiro nunca pudo ver acción con el Vasco al frente.

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En medio de ese panorama y en gran parte por la complicada lesión de Bareiro, Boca fue a buscar a Enner Valencia, experimentado delantero ecuatoriano que llegó en carácter de jugador libre. Sin embargo, continúa padeciendo la falta de un delantero de área de jerarquía, algo que, por el momento, tampoco pudo encontrar en Milton Giménez.

Los números de Bareiro en Boca

Adam Bareiro desembarcó en Boca en febrero de 2026, generando una gran controversia como consecuencia de su pasado reciente en River. Bajo esa órbita, el delantero paraguayo logró ver acción en el marco de 14 partidos oficiales, cosechando 6 goles y 1 asistencia.

Inclusive, Bareiro fue titular en el último Superclásico disputado entre ambos equipos, el cual tuvo lugar el pasado 19 de abril en el Estadio Monumental de Núñez. En aquella jornada, el ariete no pudo marcar, pero estuvo desde el pitazo inicial.

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DATOS CLAVE

Adam Bareiro será operado el próximo martes por una hernia de disco lumbar.

El delantero no juega en Boca desde el 9 de mayo ante Huracán.

Bareiro disputó 14 partidos oficiales, anotó 6 goles y no jugará hasta 2027.