Interés de Flamengo por Joaquín Freitas: la postura de River

El delantero recibió un sondeo de parte del gigante carioca y el Millonario se encuentra abierto al traspaso. Detalles.

River atraviesa días intensos. Quedó eliminado de la Copa Sudamerciana en octavos de final, se fue Chacho Coudet y fue reemplazado por Leonardo Ponzio como entrenador, varios relegados comenzaron a definir sus futuros y, de yapa, otros jugadores vigentes en el plantel actual podrían hacer las valijas.

Uno de esos casos es el de Joaquín Freitas. El juvenil de 19 años, una de las apariciones positivas de este opaco 2026, captó interés de un gigante del continente como lo es Flamengo, quien busca un refuerzo en la zona ofensiva para seguir en la lucha por el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Freitas, con apenas 30 partidos en primera, donde anotó un gol y dio dos asistencias, despertó a los directores deportivos del Mengao, generando un interés fuerte proveniente de tierras cariocas.

La postura de River ante esta situación es clara: si llega una oferta por el joven oriundo de San Fernando que sea en los términos pretendidos, el Millonario está abierto a una venta.

La situación contractual de Freitas y su pase

En 2024, el Millonario había adquirido el 75 por ciento del pase del juvenil. En abril de este año, llamó al Club Atlético Acassuso para ajustar números y alcanzar un entendimiento para quedarse con el 100% de los derechos.

A cambio, el club que milita en la Primera Nacional se aseguró una serie de ingresos económicos que estarán atados al rendimiento y desarrollo del futbolista.

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Entre las condiciones establecidas, Acassuso recibirá una suma de dinero por la firma de su primer contrato profesional con River, lo cual realizó a fines del año pasado hasta 2028 y con una cláusula de 100 millones de dólares.

Además, acordaron ciertos bonos por objetivos a medida que el atacante alcance una cantidad determinada de partidos jugados, y el club del ascenso se llevará el 25% de una futura venta, aunque con un tope máximo fijado en 1 millón de dólares.

Cómo fue el camino de Freitas hasta la Primera de River

El pibe de 19 años aterrizó en Núñez en enero de 2024. Su explosión se había dos temporadas atrás, cuando se coronó como el máximo artillero de la Séptima División de AFA con 26 gritos, rendimiento que lo llevó a ser convocado a Selección Argentina Sub 20 del Ascenso. En 2023, debutó en la Primera de Acassuso y alcanzó a jugar cinco encuentros.

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Una vez llegó a River, comenzó su camino en la Cuarta División, pero en octubre de 2024 ya se encontraba sumando minutos en Reserva. Su consolidación llegó a lo largo de 2025: tras realizar la pretemporada con Marcelo Escudero y formar una dupla letal junto a Bautista Dadín, recibió el llamado de Marcelo Gallardo para subirlo a Primera. Bajo el ala de Coudet, Freitas se afianzó en el primer equipo, donde ya disputó 30 partidos.