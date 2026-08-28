Fin del sueño: Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por la semifinal del Mundial de Hockey 2026

La Selección Argentina cayó por la mínima frente a los vigentes campeones del mundo y no pudo acceder a la final.

Este viernes, Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por la semifinal y quedaron eliminados del Mundial de Hockey 2026. En lo que fue un partido estelar y muy apasionante, la Selección Argentina cayó por la mínima ante los vigentes campeones y no pudo acceder al encuentro definitivo para luchar por el título más anhelado. Enfrentará a Países Bajos por el tercer puesto.

Gol de Alemania. A los 3 minutos del arranque del 3Q, Justus Weigand anota el 1-0 vs. Los Leones en las semifinales del Mundial.



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Luego pocas emociones en la primera parte, a los 3′ del 3Q y tras un centro rasante, cuando Justus Weigand marcó la primera anotación del cotejo. Ni bien empezó el último cuarto, al minuto más precisamente, Tomás Domene convirtió el 1-1 parcial, aunque solamente duró un puñado de minutos antes de que se escape la emoción.

¡¡GOL ARGENTINO EN LAS SEMIFINALES!! El cordobés Tomi Domene aprovechó el corto en el arranque del 4Q para empatar vs. Alemania.



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Lo cierto es que, a los 9′ del 4Q, llegó el 2-1 definitivo que liquidó la historia. Aunque el propio árbitro solicitó el Video REF porque no estaba seguro de su decisión, se revisó la jugada y se convalidó el tanto. De esta manera, Alemania venció 2-1 a Argentina y accedió a la final, mientras que la Albiceleste quedó eliminada en semifinales.

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¿Qué te pareció? Todo lícito tras la revisión y Alemania se puso 2-1 arriba vs. Argentina en las semifinales del hockey masculino. Quedan 4 minutos de juego.



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¿Cuándo juegan la final Las Leonas?

Tras sellar su clasificación, Las Leonas jugarán una nueva final en el Mundial de Hockey. Su rival será nada menos que Países Bajos, que viene de dejar en el camino a Bélgica, también por 1-0, en el duelo entre las dos anfitrionas. El próximo sábado 29 de agosto, a las 11 AM de Argentina, se jugará la gran final.

¿Dónde se juega el Mundial de Hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026 se disputa en Wavre -Bélgica- y en Amstelveen -Países Bajos-, los estadios asignados son Wagener y Justin Peeters. Un dato importante a tener en cuenta es que ambos países son linderos, tienen una gran historia en común y mucha cultura de hockey, por lo que no significó un problema compartir la sede.