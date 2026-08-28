Tras perderse el Mundial por lesión, Leonardo Balerdi acordó sumarse a una Roma llena de argentinos

Pese a un intento a último momento de Boca por repatriarlo con una breve comunicación, el capitán del Marsella seguirá su carrera en Italia.

Leonardo Balerdi integró la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, pero en uno de los primeros entrenamientos con el plantel completo, sufrió una lesión que lo dejó afuera a 10 días del comienzo del certamen.

La baja fue durísima para Lionel Scaloni, ya que la defensa era una zona muy afectada por lesiones en la previa del torneo, lo que se sostuvo también durante el desarrollo del mismo.

Ahora, a poco más de un mes desde la final y casi tres meses de sufrir dicha lesión, el futuro de Balerdi cambiará rotundamente a nivel clubes, ya que el surgido en Boca Predio tiene encaminada su salida del Olympique de Marsella rumbo a la Roma, uno de los equipos que mejor se movió en este mercado de pases en todo el continente europeo.

Según informó Fabrizio Romano, el defensor y capitán del combinado francés tiene un acuerdo contractual con los Giallorossi, quienes ahora negocian directamente con Marsella para conseguir el pase de Balerdi mediante una cesión con obligación de compra, que llegaría con un cargo instantáneo ajeno al precio de la opción de compra tras la culminación del préstamo.

Cabe destacar que, si se concreta, Roma pasaría a tener cinco futbolistas argentinos en el plantel dirigido por Gianpiero Gasperini. A los que ya se encontraban allí, Paulo Dybala y Matías Soulé, este mercado se sumaron Nahuel Molina y Santiago Castro. Si llega Balerdi, se completará el quinteto albiceleste en el club de la capital. Horas clave.

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Boca y un ligero intento por Balerdi

Boca se encuentra en busca de un zaguero central y, en las últimas horas, hizo un ligero intento por Leonardo Balerdi. Mientras tiene en el radar a futbolistas como Nehuén Pérez, Francisco Álvarez e Ignacio Ovando, BOLAVIP pudo saber que el Xeneize llamó al futbolista de Marsella para saber su situación.

Al tener todo muy avanzado con la Roma, la charla quedó en la nada, por lo que los destinos de Boca y del futbolista surgido en el semillero xeneize no se reencontrarán en esta ocasión.

La lesión que dejó afuera del Mundial a Balerdi

El defensor sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no pudo ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. Había sido confirmado para integrar la nómina utilizando el dorsal 2 y tuvo que ser dado de baja a diez días del comienzo de la contienda a la que Argentina llegó a la final. Su reemplazante fue Marcos Senesi.

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En síntesis