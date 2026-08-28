Galoppo define su salida de River y está muy avanzada su llegada a Atlanta United

El mediocampista tuvo una reunión el pasado jueves con los dirigentes del Millonario y encaminó su salida del club.

Son días muy movidos en River: Coudet dejó de ser el entrenador, la dirigencia decidió darle la oportunidad a Leonardo Ponzio, en principio como DT interino, mientras tanto se definen salidas de los jugadores apartados y quien sería el próximo en marcharse es Giuliano Galoppo.

Según pudo saber Bolavip, Galoppo se marcharía a Atlanta United a préstamo por 10 meses, el mismo tendrá opción de compra. En Núñez hubo una reunión el pasado jueves entre la dirigencia y el jugador con la clara intención de darle a entender que había llegado una oferta por él y que sería buena idea que la acepte.

Galoppo está analizando la propuesta y todo indica que va a terminar aceptando marcharse a la MLS. Si bien su intención inicial era ir al fútbol de Europa, la realidad es que no llegaron propuestas por él. En el medio del mercado de pases salió el fallo de la FIFA en el que quedaba inhabilitado para jugar hasta que pague una deuda a un viejo representante.

El paso de Galoppo por River

Giuliano Galoppo llegó al Millonario a comienzos de 2025 desde Sao Paulo, al principio fue un préstamo, pero luego River terminó comprándolo. En su año y medio en el club disputó 48 partidos, marcó 8 goles y brindó una asistencia. Tras algunos cruces con los hinchas y luego de tener un muy mal primer semestre en 2026, la dirigencia decidió apartarlo junto a otros compañeros con la intención de buscarle una salida.

Giuliano Galoppo. (Foto: Getty).

¿Qué jugadores de River siguen sin definir su futuro?

Kendry Páez: Chelsea le habría encontrado club, por lo que su salida de River sería inminente.

Chelsea le habría encontrado club, por lo que su salida de River sería inminente. Matías Viña: River no puede definir su futuro, debe esperar que Flamengo acepte prestarlo a otro club. En su momento estuvo la opción de pasar a Getafe, preo se cayó.

River no puede definir su futuro, debe esperar que Flamengo acepte prestarlo a otro club. En su momento estuvo la opción de pasar a Getafe, preo se cayó. Fabricio Bustos: hubo sondeos por él, pero el jugador no mostró interés en ninguna propuesta y su futuro es una incógnita.

hubo sondeos por él, pero el jugador no mostró interés en ninguna propuesta y su futuro es una incógnita. Matías Galarza Fonda: varios clubes se interesaron en él, lo más probable es que siga su carrera en Olimpia de Paraguay.

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