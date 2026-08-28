Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026

El campeón del mundo no va arranque en el regreso del equipo a La Bombonera.

Con la necesidad de empezar a ganar en el Torneo Clausura 2026 luego de una seguidilla de empates, el Boca de Rodolfo Arruabarrena vuelve a La Bombonera para enfrentar a Lanús. El Xeneize afrontará este compromiso no solo sin el lesionado Tomás Aranda, sino que con Leandro Paredes en el banco de suplentes.

El campeón del mundo ya está recuperado de la distensión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 15 de agosto ante Platense. Sin embargo, el Vasco no lo incluyó en la alineación inicial, donde la mitad de la cancha estará conformada por Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado.

El capitán volvió a ser convocado, pero el DT no quiere arriesgarlo pensando en lo que viene. Es por eso que, con el objetivo de no exigirlo de más desde lo físico, lo manda al banco y podría sumar algunos minutos en el segundo tiempo de este compromiso.

La formación de Boca

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.