Liverpool ofreció a Manchester City el pase de Mac Allister si colapsa el de Enzo Fernández: el análisis de ambos casos

A solo días del cierre de transferencias, el equipo de Enzo Maresca busca al sucesor de Rodri. El tire y afloje millonario con el Chelsea y la sorpresiva propuesta del Liverpool.

El mercado de pases europeo entra en su etapa de definición y el Manchester City tiene en la mira a dos figuras de la Selección Argentina para reforzar su mediocampo. Tras un arranque de temporada complicado, el equipo dirigido por Enzo Maresca —quien asumió el pesado desafío de suceder a Pep Guardiola— busca contrarreloj a un reemplazante de jerarquía para ocupar el vacío de Rodri.

El deseo de Enzo Fernández

El principal apuntado es Enzo Fernández. El ex River está desesperado por reencontrarse con Maresca, el DT que logró sacar su mejor versión y con el que conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes en Londres.

Bajo el mando del italiano, Enzo dejó de ser el mediocentro clásico para jugar como mediapunta, donde pasó de tener 120 intervenciones por partido a tocar muchas menos pelotas, pero incrementó notablemente su cuota de goles y asistencias. El propio jugador reconoció que hoy prioriza esa nueva posición, mucho más cercana al área rival, donde se siente más feliz.

La traba económica y el nuevo Chelsea

El gran obstáculo para que se concrete el pase es la postura del Chelsea. La directiva londinense fijó un precio límite de 140 millones, mientras que los Citizens intentaron regatear la cifra ofreciendo 120 millones.

A esto se suma el plan del nuevo técnico de los Blues, Xabi Alonso, quien proyecta un equipo mucho más físico y atlético, y pretende utilizar a Enzo estrictamente como mediocentro táctico. En medio de este revuelo, Chelsea sigue moviendo fichas pesadas: en las últimas horas abrochó la llegada de Dibu Martínez, quien podría debutar el próximo 6 de septiembre ante Arsenal.

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Alexis Mac Allister, la alternativa en la mesa

Ante la complejidad de la negociación por Fernández, el Liverpool apareció en escena ofreciendo a Alexis Mac Allister como plan B. El pampeano viene de una temporada por debajo de las expectativas, donde no logró afianzarse ni como mediocentro, interior, ni mediapunta.

La realidad es que Alexis podría adaptar su juego mucho mejor a lo que es el Manchester City de Maresca. Enzo tendría que reconvertir su carrera si llega a este equipo.

Además, con la reciente llegada de Andoni Iraola al banco de los Reds, Mac Allister corre de atrás en la consideración de un equipo muy austero en este mercado. Ahora, el City debe decidir si rompe el chanchito por Enzo o si se decanta por Alexis en estas horas decisivas.