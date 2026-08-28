Boca vs. Lanús: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la fecha 7 del Torneo Clausura

Todos los detalles relacionados al compromiso que se disputará en La Bombonera este viernes desde las 21:30.

Este viernes desde las 21;30, en el marco del inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura, Boca volverá a La Bombonera luego de más de un mes y el rival de turno será Lanús, en un partidazo que promete mucho fútbol.

Sin Tomás Aranda por su reciente lesión, sin Paredes, a quien Arruabarrena cuidará para el duelo de Copa Argentina ante Vélez y con varios juveniles en el 11, el Xeneize buscará los tres puntos para seguir luchando arriba en el Clausura y la tabla anual.

El Granate también necesita resultados positivos urgentes para soñar con una clasificación a copas internacionales del año próximo. Por eso, el compromiso promete y mucho.

Con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el duelo entre el equipo de la Ribera y Lanús será sintonizable mediante TNT Sports desde las 21:30, siendo el segundo compromiso de esta fecha 7.

Las posibles alineaciones de Boca y Lanús

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Publicidad

La previa de Boca – Lanús: todo lo que tenés que saber