Álvaro Montero se fue a Colombia por un problema personal tras la victoria de Boca ante Sao Paulo

Arruabarrena confirmó que le dio permiso al jugador para irse a su país por la muerte de su abuela.

Después de haber sido determinante en la victoria de Boca por 1 a 0 ante Sao Paulo, Álvaro Montero viajó en avión directamente hacia Colombia. Rodolfo Arruabarrena le dio permiso al arquero para salir del país debido a la muerte de su abuela en las últimas horas.

“Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación“, declaró el director técnico del Xeneize en conferencia de prensa luego del triunfo en La Bombonera.

Además, el Vasco ponderó el buen nivel del ex Vélez: “No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al Mundo Boca. Muchas veces la adaptación lleva su tiempo”.

“Igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo”, aseguró el estratega, consultado por la levantada del colombiano.

Cuándo es el partido de vuelta

Luego del duelo inicial en La Bombonera, Boca Juniors y Sao Paulo volverán a verse las caras el próximo martes 15 de septiembre a las 21.30, hora de Argentina. El Estadio Morumbí será el escenario para la definición del boleto a semifinales. En el medio, precisamente el viernes, recibirá a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026.

Síntesis

Álvaro Montero viajó a Colombia tras la muerte de su abuela luego del partido.

viajó a Colombia tras la muerte de su abuela luego del partido. Boca derrotó 1 a 0 a Sao Paulo en La Bombonera con titularidad de Montero.

a Sao Paulo en La Bombonera con titularidad de Montero. Rodolfo Arruabarrena confirmó el permiso de viaje y elogió la actuación del arquero colombiano.