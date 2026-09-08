La advertencia de Merentiel a Sao Paulo tras la victoria de Boca: “Vamos a dar batalla”

El atacante uruguayo marcó el único tanto de la ida y avisó qué va a buscar el Xeneize en la vuelta en el Morumbí.

En La Bombonera, Boca Juniors abrió con victoria mínima ante Sao Paulo la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. De rebote, Miguel Merentiel anotó el único tanto de la noche, que le da algo de tranquilidad al Xeneize de cara a la vuelta.

Tras el encuentro, el delantero uruguayo dio sus primeras sensaciones ante el micrófono de TNT Sports y avisó que el club de la Ribera irá a ‘batallar’ para defender la ventaja en territorio brasileño.

“En el segundo tiempo estuvimos a la altura. Nos quedamos con este resultado, positivo de cara a lo que viene”, consideró el goleador de Boca, conforme con la ventaja mínima conseguida en La Bombonera.

Y advirtió: “Está bien la ventaja. Somos 11 contra 11 allá. Vamos a salir a dar batalla. Vamos a tratar de aguantar este resultado y si se puede hacer algún gol más, bienvenido sea. Pero vamos a ir a competir”.

“VAMOS A IR A COMPETIR”



Merentiel habló luego del partido de Boca y se refirió a las expectativas del Xeneize para la vuelta ante Sao Paulo.



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Cuándo es el partido de vuelta

Luego del duelo inicial en La Bombonera, Boca Juniors y Sao Paulo volverán a verse las caras el próximo martes 15 de septiembre a las 21.30, hora argentina. El Estadio Morumbí será el escenario para la definición del boleto a semifinales.

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