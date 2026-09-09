Arruabarrena destacó el nivel de Velasco tras la victoria de Boca ante San Pablo por Copa Sudamericana: “Quiso revertir la situación”

El entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa luego de quedarse con el primer chico de los cuartos de final.

En La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel en el segundo tiempo, Boca le ganó 1 a 0 a Sao Paulo y de esta manera quedó bien parado de cara a la revancha que se jugará en el Morumbí.

Luego del encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, habló en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó lo que será la revancha que se jugará en tierras brasileñas dentro de una semana.

“Ha sido un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana, de cuartos de final o semifinales de Libertadores, y lamentablemente ambos equipos están en Sudamericana”, dijo el DT respecto al nivel tanto de su equipo como de su contrincante.

Por otro lado, destacó el rendimiento de Alan Velasco, aunque también fue cauteloso: “Alan lo está haciendo bien, tiene que mejorar porque se manda alguna que otra cagada y hay que seguir insistiendo. Es un chico que tiene hambre, que tiene ganas y quiso revertir la situación. Espero que estos aplausos tampoco lo hagan crecer demasiado”.

Además, se refirió al malestar físico que tuvieron algunos de sus jugadores: “En estos días con el viaje y todo tuvimos tres o cuatro chicos con principio de gripe o malestar. Por suerte no tuvieron fiebre y han jugador. Le pasó a Paredes, Ascacibar, Merentiel. Palacios tuvo un problema con la muela y quieren estar. Eso me pone bien porque están con ganas. Tenemos que tener cuidado, pero sabemos que cada tres o cuatro días se va a caer un solado y espero que el reemplazo esté a la altura”.

Y agregó respecto a Paredes: “Paredes se lesionó acá jugando una final, fue a jugar el Mundial, jugó la final, llegó acá y volvió a jugar finales. Todos los partidos acá son finales“.

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Para cerrar, contó una delicada situación que está viviendo el arquero Álvaro Montero, quien fue licenciado para viajar a Colombia: “Hoy antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, estuvo presente e hizo una gran actuación”.

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