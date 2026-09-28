El piloto francés volvió a referirse al error del argentino que lo dejó fuera de carrera en Bakú.

Fueron días tensos en Alpine luego del choque de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, la Fórmula 1 da revancha y los pilotos ya se preparan para correr en Malasia, sede alternativa para el Gran Premio de Baréin.

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Luego del error del argentino, que no solo se quedó afuera de competencia estando dentro de los puntos, sino que también sacó a su compañero, Gasly volvió a referirse al hecho y adelantó que ambos hicieron las paces tras el pedido de disculpas del de Pilar.

“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, explicó el francés sobre si perdurará la buena relación de ambos y el compañerismo como pilotos de Alpine.

Tras la carrera del sábado, Gasly había comentado que lo perdonaba, pero se mostró aún molesto: “Estoy destrozado. Si me preguntan, no estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas”.

Colapinto y Gasly se preparan para Malasia. (Foto: Getty)

“Me sentía muy bien con el auto. El ritmo era casi tan bueno como el de Lewis (Hamilton) y el mismo que el de Lando. Así que, ya sabés, estaba manteniendo una diferencia de tres segundos con él hasta que bloqueó en la curva 1 y después teníamos una ventaja de 15 segundos sobre Franco, que venía detrás. Todavía es difícil procesar lo que acaba de pasar”, fue su análisis en caliente tras perder puntos clave en la pelea con Racing Bulls por el quinto lugar.

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Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos George Russell (Mercedes) – 236 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos Lando Norris (McLaren) – 186 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

Mercedes – 538 puntos Ferrari – 378 puntos McLaren – 306 puntos Red Bull Racing – 263 puntos Racing Bulls – 81 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 29 puntos Audi – 17 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 3 puntos Cadillac – 0 puntos

Datos clave

Pierre Gasly aceptó las disculpas de Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán.

las disculpas de Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán. Pierre Gasly suma 41 puntos y Franco Colapinto 27 en el Mundial de Pilotos.

y Franco Colapinto 27 en el Mundial de Pilotos. La escudería Alpine registra 68 puntos en el Campeonato de Constructores de 2026.