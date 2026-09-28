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FÓRMULA 1

Pierre Gasly aceptó las disculpas de Colapinto y reveló qué hace falta para mantener su buena relación en Alpine

El piloto francés volvió a referirse al error del argentino que lo dejó fuera de carrera en Bakú.

Pierre Gasly perdonó a Franco Colapinto.
© GettyPierre Gasly perdonó a Franco Colapinto.

Fueron días tensos en Alpine luego del choque de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, la Fórmula 1 da revancha y los pilotos ya se preparan para correr en Malasia, sede alternativa para el Gran Premio de Baréin.

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Luego del error del argentino, que no solo se quedó afuera de competencia estando dentro de los puntos, sino que también sacó a su compañero, Gasly volvió a referirse al hecho y adelantó que ambos hicieron las paces tras el pedido de disculpas del de Pilar.

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“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, explicó el francés sobre si perdurará la buena relación de ambos y el compañerismo como pilotos de Alpine.

Tras la carrera del sábado, Gasly había comentado que lo perdonaba, pero se mostró aún molesto: “Estoy destrozado. Si me preguntan, no estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas”.

Colapinto y Gasly se preparan para Malasia. (Foto: Getty)

Colapinto y Gasly se preparan para Malasia. (Foto: Getty)

“Me sentía muy bien con el auto. El ritmo era casi tan bueno como el de Lewis (Hamilton) y el mismo que el de Lando. Así que, ya sabés, estaba manteniendo una diferencia de tres segundos con él hasta que bloqueó en la curva 1 y después teníamos una ventaja de 15 segundos sobre Franco, que venía detrás. Todavía es difícil procesar lo que acaba de pasar”, fue su análisis en caliente tras perder puntos clave en la pelea con Racing Bulls por el quinto lugar.

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Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 538 puntos
  2. Ferrari – 378 puntos
  3. McLaren – 306 puntos
  4. Red Bull Racing – 263 puntos
  5. Racing Bulls – 81 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 29 puntos
  8. Audi – 17 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 3 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

Datos clave

  • Pierre Gasly aceptó las disculpas de Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán.
  • Pierre Gasly suma 41 puntos y Franco Colapinto 27 en el Mundial de Pilotos.
  • La escudería Alpine registra 68 puntos en el Campeonato de Constructores de 2026.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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