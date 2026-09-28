Los jóvenes que Lionel Scaloni sigue de cerca para llevar adelante la renovación de la Selección Argentina

En medio de los indicios que hablan de su continuidad, el DT Albiceleste cuenta con un abanico muy interesante de opciones para el futuro.

Estamos a días de la última gira de Lionel Messi y también del inicio de la renovación de una nueva etapa en la Selección Argentina. Por eso, hay que empezar a hablar de aquellos jugadores jóvenes que todavía no tuvieron su chance en el combinado nacional, pero que pintan muy importantes para el devenir del equipo de Lionel Scaloni.

Son jóvenes Sub-21 o Sub-23 que van a llegar hasta con 25 años al próximo Mundial, en 2030. Hay indicios de que Scaloni continuará en el cargo y ya empezó a convocar a algunos pibes como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas o Tomás Aranda. Y, en la nueva lista, aparecieron apellidos que no eran del todo tenidos en cuenta, como Valentín Gómez, Román Vega o Santiago Simón.

De cara a lo que viene, hay que hablar mucho del lateral porque, por ejemplo, está Lautaro Vargas, de Unión de Santa Fe. Es un futbolista que hoy tiene 21 años y que para muchos es uno de esos proyectos realmente interesantes para el costado derecho de la defensa. Un lugar donde, por ejemplo, no están ni Gonzalo Montiel ni Nahuel Molina en la convocatoria. El carrilero del Tatengue es uno de los pibes jóvenes que piden pista y que seguramente pronto será probado.

Otro nombre es Dylan Gorosito, que la rompió toda en el Mundial Sub-20 y que ha sido titular en Boca hasta hace no mucho tiempo. Todavía no se asentó en Primera, pero sus condiciones están ahí, siendo un jugador que, a nivel ofensivo, tiene muy buena proyección. Hoy cuenta con solamente 20 años y en el próximo Mundial tendrá 24. Tiene mucho que aprender.

En la zaga central aparecen en el horizonte futbolistas que no son precisamente de los cinco grandes del fútbol argentino, pero que sí vienen haciéndolo bien en otros elencos importantes. Por ejemplo, Ignacio Ovando de Rosario Central. Con solo 19 años es titular indiscutido y acaba de ser campeón ante Estudiantes. Ya estuvo como sparring y es uno de los defensores más seguidos por el cuerpo técnico de Scaloni.

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Otro nombre que próximamente puede ser convocado es Thiago Silvero, de Vélez. Con 20 años, cuenta con una edad en la cual muchos pibes todavía no tienen tanto rodaje, pero él sí. Es un defensor central con muchas condiciones, al cual están siguiendo y no es un detalle menor que ya fue convocado varias veces a la Sub-20, donde tuvo la chance de sacarse una foto con el mismísimo Lionel Messi, su ídolo.

Y después aparece Simón Escobar, que llamó mucho la atención en los últimos tiempos. Es uno de los pibes llamados a ser cracks. Tiene solo 17 años, pertenece a Vélez y ya estuvo tanto en L’Alcudia de la mano de Diego Placente como en el Mundial Sub-17. Cuenta con un físico importante y también con condiciones que no son del todo comunes.

Y, por último, vamos a hablar de otro de los pertenecientes a la cantera del Fortín: Álvaro Montoro. Un pibe en ofensiva que milita en Botafogo, donde es líder y completamente fundamental. Tiene 19 años, es gambeteador y diferencial a la hora de desequilibrar. Me sorprende que todavía no haya sido convocado, pero seguramente ingrese en la nómina en el corto plazo.