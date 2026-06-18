Ander Herrera analizó ser director técnico de Boca: “Me voy a formar”

El español de 36 años rescindió su contrato de común acuerdo y este jueves se despidió de sus compañeros.

Hace pocos días, Ander Herrera dejó de ser futbolista de Boca luego de firmar la rescisión de su contrato de común acuerdo y hasta realizó un video para despedirse de los hinchas en el que se emocionó sobre el campo de juego de La Bombonera. En ese sentido, este jueves 18 de junio visitó el Predio y rompió el silencio sobre ser director técnico del Xeneize en un futuro.

El español tenía vínculo hasta fin de año, pero por decisión del cuerpo técnico que lidera Rodolfo Arruabarrena, no iba a ser tenido en cuenta y no puso trabas para interrumpir el convenio. De esta manera, el experimentado mediocampista de 36 años culminó su estadía en el fútbol argentino, aunque aún se desconoce qué será de su carrera profesional en lo venidero.

Ander Herrera, durante su estadía en Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Ander se refirió a ser entrenador del Xeneize en el futuro. “Le tengo tanto respeto a Boca y a la historia de este club, que siento que hay que formarse muy bien y estar preparado realmente para dirigir este club“, sentenció Herrera al hablar con los medios luego de visitar a sus ex compañeros para despedirse oficialmente en su última entrada al predio.

Sobre el mismo tópico, el ex PSG y Manchester United manifestó: “Yo me voy a formar, no sé si voy a seguir jugando un poco más“. Lejos de esquivar la pregunta de los periodistas sobre su futuro, el Vasco expresó: “Me gusta dirigir pero Boca son palabras mayores“. Inmediatamente después, agregó: “Ojalá algún día esté preparado para volver al club en otro rol”.

Ander Herrera, durante su estadía en Boca. (Getty Images)

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Por otro lado, también se refirió a su vínculo con Juan Román Riquelme a raíz de su ciclo en la institución. “Tiene mucho que hacer. Es el presidente del club más grande del mundo“, deslizó Ander en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el volante con pasado en Zaragoza y Athletic Club, añadió: “Boca demanda tiempo. Seguro antes de volver a España nos encontremos“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “La salida fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso conmigo iba a haber problemas“, aseguró el oriundo de Bilbao. Por último, repitió lo dicho en el video y soltó: “Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha de por vida“.

"AGRADECIMIENTO TOTAL A BOCA QUE ME TRAJO, QUE ME DIO LA OPORTUNIDAD DE CUMPLIR UN SUEÑO"



🗣️ Ander Herrera y su mensaje despedida del Xeneize



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Los números de Ander Herrera en Boca

El ex Real Zaragoza, Athletic Club de Bilbao, Manchester United y PSG, llegó a principios de 2025 a Boca en condición de libre. Desde aquella fecha hasta su salida, disputó un total de 29 partidos oficiales disputados en los que convirtió un gol, acumuló 2 tarjetas amarillas y una expulsión. Además, vale resaltar que no consiguió títulos durante su estadía en el fútbol argentino.

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