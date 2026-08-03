Atento River: Flamengo lanza un último ataque por Thiago Almada

Mientras el volante de la Selección Argentina se acerca al Millonario, el gigante brasileño se niega a bajar los brazos.

La novela de Thiago Almada en este mercado de pases aún no tiene fin. El volante ofensivo de la Selección Argentina se encuentra de vacaciones mientras espera por la resolución de las negociaciones de Atlético de Madrid por su pase.

En los últimos días, River dio importantes pasos para acercarse a la incorporación del campeón del mundo en Qatar 2022. El acuerdo entre el club y el jugador ya existe en cuanto a lo contractual y el Millonario está dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares por el 50% de su pase.

Cuando todo indica que River está muy cerca de abrochar su incorporación esta semana, Flamengo volvió a la carga. El combinado carioca lo pretende para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores y uno de sus principales dirigentes comanda un último ataque.

José Boto, el director deportivo del Fla, viajó a Buenos Aires en las últimas horas para reunirse personalmente con el representante de Almada, Agustín Jiménez, tal como informó Ge Globo.

José Boto, director deportivo de Flamengo. (Foto: Getty)

Los protagonistas de la negociación por el jugador argentino estuvieron reunidos durante la victoria de Rosario Central ante River. Flamengo tiene la billetera y pretende volver a acomodarse en la carrera por fichar al futbolista de la Albiceleste.

Publicidad

Brian Gutiérrez liberará un cupo en River

Como el mercado de pases ya cerró en el fútbol argentino, los clubes deben vender o prestar a un jugador al exterior para poder tener un permiso especial para fichar a otro futbolista hasta el 2 de septiembre. En ese contexto, River cederá con opción de compra a Brian Gutiérrez por un año a Montevideo City Torque. Este movimiento le allanará el camino al Millonario para incorporar a Almada.

Datos clave