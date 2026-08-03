San Lorenzo no hizo pie en Santiago del Estero y cayó frente a Central Córdoba

Con un solitario tanto de Michael Santos en el primer tiempo, el equipo de Sebastián Domínguez sumó sus primeros puntos en el torneo.

Este lunes, en el marco de la finalización de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Central Córdoba y San Lorenzo de Almagro se encontraron frente a frente con el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero como testigo y como escenario.

En ese contexto, no es un detalle menor que el conjunto Ferroviario, ahora comandado estratégicamente por Sebastián Domínguez, llegó a este partido con dos derrotas en sus dos primeras presentaciones en el certamen doméstico. Debutó con una caída por 1-0 como visitante de Gimnasia de Mendoza y luego perdió 2-0 como local de Atlético Tucumán.

Por su parte, el Ciclón, dirigido por un viejo conocido de la casa como Néstor Gorosito, inició su camino en el Torneo Clausura con efectividad dispar. Sucede que los del barrio porteño de Boedo debutaron con una derrota por 1-0 en la cancha de Lanús, pero luego se recuperaron y superaron 1-0 a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro.

Y, tal como se imaginaba en la previa, el trámite del espectáculo se presentó parejo y equilibrado. Pero fue Central Córdoba, cuando transcurrían jugados 31 minutos del primer tiempo, quien logró la apertura del marcador por intermedio del uruguayo Michael Santos. Luego, con esa única conquista, terminó llegando el descanso.

El gol de Michael Santos

GOL DE MICHAEL SANTOS PARA EL 1-0



El delantero de Central Córdoba metió un gran cabezazo para abrir el partido ante San Lorenzo.



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Posteriormente, en la etapa complementaria, San Lorenzo redobló esfuerzos y se adelantó varios metros con la misión de conseguir por lo menos un punto de su visita a Santiago del Estero. Sin embargo, el Ciclón no tuvo efectividad en los últimos metros y terminó llevándose una dolorosa derrota que no le sirve para ganar terreno.

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La tabla del Torneo Clausura