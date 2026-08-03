Boca será local en Paraguay: tendrá 20.000 entradas ante Recoleta por la Copa Sudamericana

El Xeneize enfrenta al elenco guaraní el 11 en Argentina y el 18 de visitante, en busca de la clasificación a los cuartos de final.

Luego de sellar la clasificación por penales ante O’Higgins, Boca ya piensa en enfrentar a Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En ese sentido, se dará un hecho inédito: será local en Paraguay. Aunque suene muy extraño, más de 20.000 hinchas estarán en las tribunas del Estadio Defensores del Chaco para alentar al Xeneize.

Los hinchas de Boca Juniors. (Getty Images)

Si bien primero debe enfrentar a Estudiantes y a Vélez por el Torneo Clausura, el próximo martes 11 de agosto el conjunto de la ribera recibe al elenco guaraní por la ida de la serie. Una semana más tarde, el martes 18, se jugará la revancha en territorio paraguayo para definir el clasificado a la siguiente instancia y el eliminado que abandona la competición.

Lo cierto es que, para el duelo de vuelta, Recoleta le dará 19.470 entradas a Boca. Un dato importante a tener en cuenta es que Conmebol exige 2.000 como mínimo y no especifica el máximo. Sin embargo, las autoridades de la institución paraguaya decidieron que preferían colmar el estadio con hinchas del Xeneize, para que se viva un escenario único.

Los futbolistas de Boca saludando a los hinchas. (Getty Images)

Cabe destacar que los Canarios suelen jugar en el Estadio Roque Battilana, que tiene capacidad para 6.000 espectadores. Debido a la visita del gigante sudamericano, el partido se disputará en el Defensores del Chaco que tiene 40.799 ubicaciones a disposición para dividir entre ambas parcialidades. ¿La resolución? Dividirán la cancha en partes iguales.

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En ese sentido, en una entrevista con Olé, Luis Vidal rompió el silencio. En primera instancia, sentenció: “Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que tiene máximo 2.000 personas por partido“. Inmediatamente, añadió: “Confiamos en que la gran cantidad de gente va a venir de Argentina o de los bosteros que viven en Paraguay“.

Los hinchas de Boca Juniors. (Getty Images)

Además, expresó: “Más allá de lo deportivo, de la localidad, de sacar ventaja, hay que jugar en el mejor escenario con público, odiamos los estadios vacíos“. No conforme con eso, el presidente de Recoleta manifestó: “Queremos que se vea un marco acorde a la Copa Sudamericana. No importa que seamos visitantes en nuestro propio país, la idea es facilitarles todas las comodidades“.

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Por otro lado, elogió a Boca. “Es como tocar el cielo con la mano jugar con el más grande de Sudamérica en títulos internacionales“, reconoció Vidal durante la entrevista. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. “La frutilla del postre es poder jugar con Boca y, si vamos a hacer historia, hagámosla bien“, culminó en su relato.