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Los hinchas de River liquidaron a un titular tras la derrota con Rosario Central: “Al container de Cantilo”

Los fanáticos pidieron que sea borrado del plantel y de ahora en más se entrene junto a los marginados por la dirigencia.

Los hinchas de River Plate en el Estadio Monumental.
© GettyLos hinchas de River Plate en el Estadio Monumental.

Este domingo por la noche, Rosario Central venció 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, el Canalla se llevó un triunfo del Estadio Monumental y el elenco de Núñez acumula su quinta derrota consecutiva. En medio de ese contexto, los hinchas arremetieron contra Fausto Vera.

Cabe recordar que el Millonario apartó 14 futbolistas del plantel ya que no iban a ser tenidos en cuenta por Eduardo Coudet en este segundo semestre, por decisión de Stéfano Di Carlo. Con ese panorama sobre la mesa, los simpatizantes propusieron que vaya al container de Cantilo, predio en el que entrenan los jugadores borrados por la dirigencia del club.

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Fausto Vera, mediocampista de River. (Getty Images)

Fausto Vera, mediocampista de River. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de River arremetieron contra Fausto Vera. Lejos de pasar desapercibido su nivel ante Rosario Central, se expresaron a través de las redes sociales y demostraron su enojo. “¿No lo pueden mandar al container de Cantilo?”, escribió uno de los simpatizantes en su cuenta personal de X (ex Twitter) y retumbó fuertemente.

Otros de los comentarios más destacados, fueron: “Es el peor jugador que vi en mi vida“, “debería ser otro apartado”, “jugó como para ir al container“, “no puede pisar más una cancha por el bien del fútbol”, “los dos pies redondos tiene“, “parece amateur”, “absolutamente sobrepasado por la presión” y “es de lo peor que vi en años”.

Los comentarios de los hinchas de River

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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