Tal como lo afirmó el entrenador Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa, Boca sigue en el mercado de pases en búsqueda de un centrodelantero para tener una variante en el puesto teniendo en cuenta la seguidilla de lesiones de Milton Giménez y Adam Bareiro, más la doble competencia en el semestre.

En este sentido, con David Romero como primera opción y Luciano Gondou como segunda, en las últimas horas el Xeneize puso sobre la mesa a un tercer nombre, por el que comenzaron a negociar de club a club y podrían llegar a un acuerdo en los próximos días.

El mismo es Lucas Passerini, el delantero de Belgrano de Córdoba. En este sentido, la dirigencia del elenco de la Ribera ya está en diálogo con sus pares del club cordobés para llegar a un acuerdo y así sumar al futbolista de cara al cierre del mercado de pases, que será el próximo viernes 31 de julio.

Por el momento no trascendió el monto que pagaría el Xeneize por su ficha. Cabe destacar que Passerini tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y no cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que tendrán que negociar de par a par entre las dirigencias, y hay optimismo para cerrar la operación.

Según los datos del medio especializado en mercado de pases Transfermarkt, el pase del delantero de 32 años está cotizado en 1.5 millones de dólares, por lo que Boca tendría que pagar un valor similar a este para quedarse con el total de la ficha del oriundo de Formosa.

Los números de Lucas Passerini en Belgrano

Desde su llegada al elenco cordobés a mediados de 2023, el delantero de 32 años disputó un total de 75 partidos, en los que marcó 20 goles y aportó 8 asistencias. Además recibió 13 tarjetas amarillas y fue expulsado cuatro veces en 4460 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, se consagró campeón del Torneo Apertura 2026.

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